Hidup Makin Berkah Setelah Bebas Utang, 5 Weton Ini Diprediksi Kebanjiran Rezeki

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya berkaitan dengan hari kelahiran seseorang. Weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, jodoh, hingga keberuntungan seseorang berdasarkan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun.

Salah satu hal yang menarik perhatian adalah kaitan weton dengan kondisi finansial. Dalam sejumlah kepercayaan primbon Jawa, ada weton yang disebut akan mengalami perubahan kehidupan setelah berhasil melewati persoalan utang-piutang.

Pelunasan kewajiban tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk ujian sebelum seseorang memasuki fase kehidupan yang lebih baik. Setelah terbebas dari beban utang, pemilik weton tertentu dipercaya memiliki peluang memperoleh rezeki yang lebih luas.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dipercaya akan mendapatkan kelimpahan rezeki setelah mampu menyelesaikan kewajibannya.

1. Rabu Pon Rabu Pon digambarkan sebagai pribadi yang memiliki semangat dan dedikasi tinggi. Dalam perjalanan hidupnya, mereka dipercaya dapat menghadapi sejumlah tantangan finansial, termasuk persoalan utang.

Namun, ketika seluruh kewajiban berhasil diselesaikan, kondisi tersebut diyakini menjadi titik awal perubahan. Jalan rezeki disebut semakin terbuka dan peluang baru mulai berdatangan.

Dalam kepercayaan primbon, pemilik Rabu Pon dapat memperoleh kesempatan melalui pekerjaan, perkembangan usaha, maupun bantuan dari pihak yang sebelumnya tidak diduga.

2. Jumat Wage Pemilik weton Jumat Wage dikenal memiliki daya tarik serta kecerdasan dalam mengatur berbagai urusan. Meski demikian, mereka disebut perlu berhati-hati dalam mengelola pengeluaran agar tidak terjebak dalam masalah keuangan.

Setelah berhasil melunasi seluruh utang, Jumat Wage dipercaya memasuki fase yang lebih stabil. Kesempatan finansial dapat hadir melalui tawaran usaha, kenaikan jabatan, ataupun peningkatan penghasilan.