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Rabbany Wanadriani
Rabu, 9 September 2026 | 22.11 WIB

Sulit Dibantah, 4 Zodiak Ini Konon Tak Gampang Menyerah dalam Perdebatan

ilustrasi zodiak tak mau mengalah saat bertengkar. (Freepik) - Image

ilustrasi zodiak tak mau mengalah saat bertengkar. (Freepik)

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda ketika menghadapi perbedaan pendapat. Ada yang memilih menghindari konflik, sementara sebagian lainnya justru berani mempertahankan argumen hingga menemukan titik temu.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dikenal mempunyai karakter kuat, percaya diri, dan tidak mudah mengubah pendirian. Ketika terlibat perdebatan, mereka cenderung mempertahankan pandangan yang diyakini benar.

Sifat tersebut bisa menjadi kelebihan ketika digunakan untuk memperjuangkan prinsip. Namun, dalam situasi tertentu, karakter yang terlalu kuat juga dapat membuat seseorang terlihat sulit berkompromi.

Dilansir dari Baseline, terdapat empat zodiak yang dikenal tidak mudah menyerah ketika terlibat pertengkaran atau perdebatan. Apakah zodiak Anda termasuk?

1. Aries

Aries dikenal sebagai zodiak yang penuh energi dan memiliki keberanian tinggi. Ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat, karakter berapi-api tersebut dapat membuat mereka tidak mudah mundur.

Bagi Aries, perdebatan bukan hanya persoalan siapa yang benar atau salah. Mereka juga melihatnya sebagai kesempatan untuk menyampaikan gagasan sekaligus mempertahankan apa yang diyakininya.

Sifat kompetitif yang kuat turut membuat Aries berusaha menjadi pihak yang unggul dalam sebuah argumen. Ketika merasa memiliki alasan yang kuat, mereka cenderung terus mempertahankan pendapat sampai lawan bicaranya memahami sudut pandangnya.

2. Leo

Leo merupakan zodiak yang dikenal memiliki rasa percaya diri tinggi. Dalam sebuah perdebatan, mereka tidak terlalu ragu untuk menyampaikan pendapat secara langsung dan terbuka.

Ketika sudah yakin terhadap suatu hal, Leo dapat mempertahankan pendiriannya meskipun suasana pembicaraan mulai memanas. Mereka merasa penting untuk membela sesuatu yang dianggap benar menurut pandangannya.

Sikap protektif Leo juga tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang disayangi. Prinsip, keyakinan, dan pandangan pribadi juga bisa menjadi sesuatu yang mereka pertahankan dengan sungguh-sungguh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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