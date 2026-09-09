6 Shio yang Dipercaya Punya Otak Bisnis, Pandai Melihat Peluang dan Risiko

JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan cara berbeda dalam melihat peluang. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter tersebut terkadang dikaitkan dengan shio atau tahun kelahiran seseorang.

Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung dunia wirausaha, mulai dari keberanian mengambil keputusan, kemampuan membaca peluang, hingga kepiawaian membangun hubungan dengan orang lain.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya. Kesuksesan dalam bisnis tetap dipengaruhi banyak faktor, termasuk kemampuan, kerja keras, strategi, kondisi pasar, dan pengelolaan keuangan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki karakter kuat untuk mengembangkan usaha dan mengejar kesuksesan melalui jalur wirausaha.

Berikut daftarnya:

1. Shio Babi Dalam tradisi Tionghoa, shio Babi kerap diasosiasikan dengan kemakmuran dan keberuntungan. Karakter tersebut membuatnya dipercaya memiliki potensi yang baik ketika terjun ke dunia perdagangan.

Mereka disebut mampu mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan penting. Perpaduan antara perhitungan dan intuisi membuat pemilik shio ini dinilai cukup cermat dalam menentukan langkah bisnis.

Ketika menghadapi persoalan, mereka juga dipercaya tidak mudah kehabisan akal. Kemampuan mencari alternatif penyelesaian dapat membantu menghadapi perubahan yang terjadi di pasar.

Karakter adaptif menjadi salah satu modal yang dianggap penting bagi seorang pengusaha. Dengan kemampuan membaca keadaan dan menyesuaikan strategi, shio Babi disebut berpeluang mengembangkan bisnis secara bertahap.