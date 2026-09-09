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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 9 September 2026 | 17.03 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Rabu, 9 September 2026: Jaga Pengeluaran Rumah

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Keuangan Pisces pada Rabu, 9 September 2026, berada dalam kondisi yang cukup baik dengan skor 80 persen.

Pengaruh Venus memberikan dorongan kepada Pisces untuk mengeluarkan uang demi kenyamanan rumah atau berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan tempat tinggal.

Keinginan untuk memperbaiki suasana rumah, membeli barang tertentu, atau melakukan perubahan yang sudah lama direncanakan mungkin terasa semakin kuat.

Berikut ramalan keuangan zodiak Pisces pada Rabu, 9 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Keinginan tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah selama Pisces sudah mempertimbangkan kemampuan finansial dengan matang.

Namun, Pisces tetap perlu berhati-hati agar keputusan membeli sesuatu tidak hanya didasarkan pada keinginan sesaat.

Sebelum mengeluarkan uang dalam jumlah besar, lihat kembali kondisi keuangan dan pastikan kebutuhan rutin tetap dapat terpenuhi.

Jika memang memiliki rencana memperbaiki rumah atau membeli barang bernilai cukup tinggi, buatlah perhitungan terlebih dahulu.

Editor: Novia Tri Astuti
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