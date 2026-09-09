Ramalan Karier Zodiak Capricorn Rabu, 9 September 2026: Jadi Profesional yang Dapat Dipercaya

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Karier Capricorn pada Rabu, 9 September 2026, memberikan kesempatan untuk menunjukkan bahwa Capricorn dapat dipercaya ketika mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar.
Pengaruh Mercury mendorong Capricorn untuk bersikap profesional dan tidak menganggap remeh tugas yang diberikan, bahkan ketika pekerjaan tersebut terlihat sederhana.
Ada kemungkinan sebuah tugas menjadi kesempatan bagi atasan untuk melihat kemampuan Capricorn dalam bekerja secara teratur, teliti, dan bertanggung jawab.
Karena itu, Capricorn sebaiknya tidak terburu-buru menyelesaikan pekerjaan hanya demi segera terbebas dari tanggung jawab.
Periksa kembali hasil pekerjaan sebelum diserahkan dan pastikan tidak ada detail penting yang terlewat.
Kebiasaan mengecek ulang pekerjaan dapat membantu Capricorn menghindari kesalahan kecil yang sebenarnya dapat dicegah.
Kemampuan menjaga kualitas ketika berada di bawah tekanan juga dapat menjadi nilai tambah yang membuat Capricorn semakin dipercaya di lingkungan profesional.
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Jawa Pos
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