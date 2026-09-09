Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 9 September 2026 | 15.03 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Rabu, 9 September 2026: Venus Bawa Kehangatan Baru

Ilustrasi zodiak yang paling cocok berpasangan dengan Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak yang paling cocok berpasangan dengan Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Rabu, 9 September 2026, dipengaruhi energi Venus yang membuat suasana hubungan terasa lebih baik dibandingkan biasanya.

Kondisi tersebut dapat memberikan kesempatan bagi Pisces untuk menikmati hubungan dengan perasaan yang lebih nyaman, hangat, dan penuh perhatian.

Baik yang sudah memiliki pasangan maupun yang masih lajang, Pisces dapat merasakan adanya perkembangan yang membuat kehidupan asmara terasa lebih menyenangkan.

Berikut ramalan asmara zodiak Pisces pada Rabu, 9 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Pisces yang sudah menikah, hubungan dengan pasangan berpeluang menghadirkan rasa stabil dan nyaman.

Keduanya dapat menikmati kedekatan tanpa harus memperbesar persoalan kecil yang sebenarnya masih dapat diselesaikan dengan cara sederhana.

Suasana yang lebih tenang juga dapat membantu Pisces dan pasangan menikmati waktu bersama tanpa terlalu banyak tekanan.

Momen sederhana seperti berbicara dari hati ke hati, makan bersama, atau saling memberikan perhatian dapat memperkuat hubungan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Pisces Rabu, 9 September 2026: Fokus Atur Prioritas dan Kerja Efektif - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Pisces Rabu, 9 September 2026: Fokus Atur Prioritas dan Kerja Efektif

Rabu, 9 September 2026 | 15.05 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 9 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 9 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 9 September 2026 | 12.32 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Rabu 9 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Rabu 9 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 9 September 2026 | 10.13 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore