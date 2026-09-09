Rezeki Meluas dan Hartanya Ada di Mana-Mana, Inilah 5 Weton yang Diramal Jadi Wong Sugih

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, kecenderungan sifat, hingga perjalanan kehidupan seseorang.

Salah satu sumber penafsiran yang masih dikenal hingga sekarang adalah primbon Jawa.

Meskipun tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai masa depan, pembahasan mengenai weton tetap menarik karena mengandung berbagai nilai budaya dan refleksi tentang karakter manusia.

Ada istilah menarik yang sering muncul dalam pembahasan primbon Jawa, yakni “hartanya ada di mana-mana.”

Ungkapan tersebut tidak harus dimaknai secara harfiah sebagai seseorang yang mempunyai uang dalam jumlah tidak terbatas.

Dalam konteks pembahasan ini, istilah tersebut dapat menggambarkan seseorang yang dipercaya memiliki beberapa sumber penghasilan, aset, usaha, tabungan, keterampilan, atau bentuk kemapanan lainnya.

Menariknya, kekayaan dalam kehidupan nyata tidak semata-mata ditentukan oleh keberuntungan.

Kerja keras, ketekunan, keberanian mengambil peluang, kemampuan mengelola keuangan, serta kecermatan dalam mengambil keputusan juga mempunyai peran besar.

Karakter-karakter tersebut menjadi alasan mengapa beberapa weton dalam penafsiran tradisional kerap dikaitkan dengan peluang menuju kehidupan yang lebih berkecukupan.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya mempunyai karakter demikian?

Berikut 5 weton yang dalam penafsiran primbon Jawa dipercaya memiliki potensi menuju kemapanan dan kekayaan dirangkum dari YouTube Bara raja cirebon.

1. Kamis Kliwon

Kamis Kliwon menjadi weton pertama yang dipercaya mempunyai karakter yang mendukung perjalanan menuju kehidupan mapan.

Dalam penafsiran tradisional, pemilik weton ini sering dikaitkan dengan sifat bertanggung jawab, bijaksana, teliti, serta mempunyai pertimbangan yang cukup matang sebelum mengambil keputusan.