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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 28 Juni 2026 | 23.25 WIB

9 Weton Sugih dan Anti Miskin, Rezekinya Terus Mengalir Hingga Hari Tua Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang rezekinya melimpah. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang rezekinya melimpah. (Magnific)

JawaPos.Com - Keberhasilan dalam kehidupan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau kerja keras semata. 

Dalam tradisi masyarakat Jawa, banyak yang meyakini bahwa setiap orang telah memiliki garis kehidupan yang berbeda-beda sejak lahir. 

Salah satu pedoman yang masih sering dijadikan acuan adalah Primbon Jawa, yaitu kumpulan pengetahuan tradisional yang memuat berbagai penafsiran mengenai watak, keberuntungan, hingga perjalanan rezeki seseorang berdasarkan weton kelahirannya.

Menurut Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki potensi besar untuk menikmati kehidupan yang berkecukupan. 

Mereka dikenal sebagai pribadi pekerja keras, pandai mengelola peluang, memiliki ketekunan tinggi, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi cobaan. 

Karakter-karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa rezeki mereka terus berkembang hingga memasuki usia senja.

Perlu dipahami bahwa ramalan weton merupakan bagian dari warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan bukan kepastian mengenai masa depan. 

Kesuksesan tetap dipengaruhi oleh usaha, doa, kedisiplinan, serta kemampuan seseorang dalam memanfaatkan kesempatan yang datang.

Editor: Novia Tri Astuti
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