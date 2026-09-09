Ramalan Zodiak Leo 9 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak leo mungkin akan mengalami ledakan energi kuat yang mengubahmu menjadi seorang pekerja keras. Pekerjaan rumah mungkin menumpuk dan perlu segera diselesaikan.

Leo mungkin ingin menyelesaikannya dengan cepat, tetapi tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Selesaikan tugas-tugas yang paling mendesak terlebih dahulu, karena sisanya bisa menunggu. Selain itu, mintalah bantuan anggota keluarga.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Rabu, 9 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu berhati-hatilah memilih pasangan dan tidak memilih orang tidak salah. Terkait karir, bersikaplah metodis dalam mengambil keputusan terkait karir agar tidak menyesali pilihan yang dibuat.

Sementara itu, manfaatkan semangatmu hari ini untuk mengerjakan proyek-proyek yang sempat tertunda. Terkait keuangan, jual beli properti adalah aktivitas yang menguntungkan bagi leo saat ini.

Cinta Leo