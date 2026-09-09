Ramalan Zodiak Virgo 9 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Frustrasi mungkin akan dirasakan zodiak virgo hari ini. Virgo mungkin memiliki keinginan untuk berkelana, tetapi keadaan dapat mempersulit virgo untuk pergi.

Mungkin, virgo juga mengalami gesekan dengan pasangan. Jangan sampai terlibat dalam pertengkaran. Cobalah menenangkan diri, lalu gunakan kepraktisan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Rabu, 9 September 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Berhati-hatilah karena kurangnya komunikasi dan pertengkaran zodiak virgo dengan pasangan akan menyebabkan keretakan. Mengenai karir, virgo mampu memecahkan masalah berkat kreativitas yang mengalir lebih deras dari biasanya.

Sementara itu, jagalah kebahagiaan dan jangan membebani diri sendiri dengan tekanan yang tidak perlu. Terkait keuangan, kejar investasi di bidang properti sebagai investasi jangka panjang karena akan menguntungkan.

Cinta Virgo