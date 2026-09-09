Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 9 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merasa sedikit gelisah hari ini. Kendalikan kecenderunganmu untuk berdebat dan cobalah untuk tidak meluapkan emosi negatif tanpa bersikap peka terhadap orang-orang di sekitar.

Hal ini hanya akan memperburuk situasi dan memperumit masalah. Hal ini juga dapat menjauhkan leo dari orang-orang terdekat. Berlatih meditasi dapat membantu leo untuk tetap fokus dan tenang.

Hari ini, zodiak virgo merasa termotivasi dan percaya diri untuk mengambil beberapa peluang dalam hidup. Semangat virgo untuk berpetualang dan mengambil risiko bangkit. Mulai hari ini, virgo mungkin ingin membuat kemajuan besar untuk mengubah hidup dalam jangka panjang.

Hari ini adalah untuk membuat keputusan penting dan mengambil tindakan. Cobalah meninggalkan zona nyaman dan meningkatkan apa pun yang virgo lakukan sekarang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Rabu, 9 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu berhati-hatilah memilih pasangan dan tidak memilih orang tidak salah. Terkait karir, bersikaplah metodis dalam mengambil keputusan terkait karir agar tidak menyesali pilihan yang dibuat.