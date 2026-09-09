Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 9 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

JawaPos.com - Hubungan zodiak sagitarius dengan keluarha bisa saja semakin memburuk. Sehingga, hal tersebut akan menyebabkan beberapa masalah kesehatan. Namun, percayalah pada diri sendiri dan teruslah bersemangat.

Cobalah untuk mengendalikan ucapan untuk menjaga hubungan yang sehat dan menghindari masalah yang tidak diinginkan. Jika berada dalam situasi yang tidak berdaya, cobalah untuk tidak terlibat dalam hal tersebut hari ini.

Zodiak capricorn mungkin merasa sedikit murung hari ini. Untuk menyeimbangkan perubahan suasana hati ini dan memanfaatkan hari sebaik-baiknya, capricorn harus fokus dan menunjukkan tekad.

Capricorn cenderung mudah tersinggung dan frustrasi karena hal-hal sepele. Jadi, cobalah untuk tetap tenang dan jangan biarkan emosi serta suasana hati menguasai dirimu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Rabu, 9 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu memanfaatkan momen istimewa untuk membuat pasangan merasa dicintai dan dihargai. Terkait karir, sagitarius dipercayakan dengan tugas khusus setelah menunjukkan kemampuan untuk menangani situasi bertekanan tinggi.