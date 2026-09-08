Masa Sulit Segera Berlalu, 6 Weton Ini Diramal Makin Dekat dengan Kesuksesan

Weton bangkit menuju kesuksesan dan akhiri derita kata primbon jawa./Freepik.
JawaPos.com – Perjalanan hidup setiap orang tentu memiliki cerita yang berbeda. Ada yang sejak awal mendapatkan kemudahan, tetapi ada pula yang harus melewati berbagai ujian sebelum akhirnya mencapai kondisi yang lebih baik.
Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, perjalanan tersebut terkadang dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari lahir dan pasaran. Primbon Jawa kemudian digunakan sebagai salah satu rujukan tradisional untuk menggambarkan karakter serta gambaran peruntungan seseorang.
Beberapa weton bahkan dipercaya mempunyai karakter kuat untuk menghadapi masa sulit. Ketekunan, keberanian, serta kemampuan membaca kesempatan dianggap menjadi modal yang dapat membawa mereka menuju kehidupan yang lebih mapan.
Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat enam weton yang dalam ramalan primbon Jawa disebut berpotensi bangkit dari berbagai kesulitan dan melangkah menuju kesuksesan.
Berikut daftarnya:
Pemilik weton Rabu Pahing digambarkan sebagai pribadi yang berani dan mempunyai keyakinan kuat ketika menghadapi persoalan.
Mereka disebut tidak mudah menyerah ketika berhadapan dengan kegagalan. Kesulitan justru dapat menjadi pengalaman yang mendorong mereka untuk kembali mencoba dan memperbaiki keadaan.
Dalam ramalan primbon Jawa, Rabu Pahing disebut berpeluang memperoleh peningkatan rezeki ketika memasuki fase kehidupan yang lebih dewasa. Hasil tersebut dikaitkan dengan kerja keras dan ketekunan yang terus dipertahankan.
Kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain juga dipercaya dapat membuka kesempatan baru. Ditambah karakter kepemimpinan yang kuat, weton ini disebut berpotensi mencapai posisi yang lebih tinggi dalam karier maupun usaha.
Senin Legi dikenal dalam primbon sebagai sosok yang sabar dan bertanggung jawab.
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Jawa Pos
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