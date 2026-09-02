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Rabbany Wanadriani
Kamis, 3 September 2026 | 04.24 WIB

Jarang Kehabisan Uang, 4 Shio Ini Punya Cara Cerdas Mengatur Finansial

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kondisi ekonomi yang berubah-ubah dapat membuat seseorang harus lebih berhati-hati dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran. Namun, ada orang yang tampaknya tetap mampu menjaga kondisi finansialnya meski situasi ekonomi sedang penuh ketidakpastian.

Dalam astrologi Tiongkok, kemampuan tersebut kemudian dikaitkan dengan karakter beberapa shio. Mereka dipercaya memiliki kecenderungan untuk merencanakan keuangan, menabung, hingga mencari peluang tambahan ketika keadaan sedang tidak menguntungkan.

Bukan berarti mereka tidak pernah mengalami kesulitan finansial. Namun, kebiasaan dalam mengelola uang disebut membuat mereka memiliki cadangan sehingga lebih siap menghadapi situasi yang tidak terduga.

Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang disebut memiliki kemampuan menjaga kondisi keuangan meski perekonomian sedang tidak stabil.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang menyukai kehidupan nyaman dan rasa aman. Walaupun mereka tidak selalu keberatan mengeluarkan uang untuk sesuatu yang dianggap berkualitas, mereka tetap memiliki pertimbangan ketika mengelola keuangan.

Bagi Kerbau, mempunyai simpanan merupakan salah satu cara untuk menciptakan rasa aman. Karena itu, mereka cenderung berusaha menyisihkan sebagian penghasilan dan tidak menggunakan seluruh uang yang dimiliki.

Kebiasaan tersebut membuat Shio Kerbau dipercaya lebih siap menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. Mereka mungkin tetap menikmati hasil kerja kerasnya, tetapi di saat yang sama berusaha menjaga adanya dana cadangan.

2. Shio Ayam

Shio Ayam dikenal memiliki karakter disiplin dan pekerja keras. Dalam urusan finansial, mereka cenderung tidak ingin berada dalam kondisi kehabisan uang tanpa persiapan.

Mereka biasanya lebih menyukai perencanaan jangka panjang dibandingkan mengejar hasil secara instan. Kesabaran menjadi salah satu modal ketika mereka berusaha mengembangkan aset atau simpanan secara bertahap.

Shio Ayam juga disebut memiliki ketertarikan terhadap investasi jangka panjang. Dengan perhitungan yang matang, mereka berusaha membangun keamanan finansial untuk menghadapi berbagai kemungkinan di masa depan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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