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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 4 September 2026 | 22.27 WIB

5 Zodiak yang Ternyata Lebih Cerdas dari yang Anda Kira, Memiliki Pikiran Tajam dan Luas

Ilustrasi membaca buku/Magnific

JawaPos.com-Empat zodiak ini memiliki kecerdasan yang lebih daripada apa yang mereka tunjukkan.

Mereka jauh lebih cerdas daripada apa yang terlihat. Tidak hanya soal teori, mereka mampu menjadi problem solver yang dibutuhkan dalam  berbagai hal.

Kemampuan mereka dalam menghadapi situasi sulit, menunjukkan bahwa mereka jauh lebih tahu daripada apa yang anda kira.

Berdasarkan informasi dari laman thoughtcatalog yang dikutip pada (04/09) berikut empat zodiak yang diam-diam cerdas   

Aries menguasai area otak, mata, wajah dan tengkorak. Artinya, mereka memiliki pikiran yang kuat. Aries dikenal cepat dalam melakukan berbagai hal termasuk berpikir. Mereka memiliki pikiran yang tajam dan mampu menemukan solusi masalah yang cepat. Aries juga pandai memberikan jawaban yang cerdas dalam waktu singkat.

Gemini memiliki rasa ingin tahu yang tidak ada habisnya dan selalu tertarik dengan dunia di sekitarnya. Mereka senang terlibat dalam percakapan untuk mengeksplorasi mengenai topik baru dan mempelajari berbagai hal. Gemini juga dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul. 

Scorpio selalu mempertimbangkan kata-kata dan tindakan dengan hati-hati. Meskipun terlihat pendiam, scorpio sebenarnya selalu berpikir, merencanakan sesuatu, dan menyusun strategi. Mereka senang berada di posisi yang lebih unggul dan mencari pengetahuan apapun yang dibutuhkan.

Sagittarius kerap mengembangkan diri. Mulai dari membaca buku, mencoba tren kesehatan baru, sampai mencoba pengalaman dan hal baru. Dari perjalanan tersebut, mereka mendapatkan berbagai pelajaran hidup yang berharga. Mereka cukup cerdas untuk tidak terlalu memikirkan pendapat orang lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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