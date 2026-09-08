Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 8 September 2026 | 20.43 WIB

Hidup Serba Berkecukupan, 3 Shio Ini Disebut Punya Hoki Finansial Kuat

ilustrasi panen kekayaan (Freepik) - Image

ilustrasi panen kekayaan (Freepik)

JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang berkecukupan, terutama ketika memasuki usia matang. Bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memiliki kondisi finansial yang stabil dan kehidupan yang nyaman.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio dan unsur kelahirannya. Sejumlah kombinasi shio dan elemen bahkan dipercaya mempunyai keberuntungan finansial yang lebih kuat dibandingkan lainnya.

Meski demikian, ramalan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang. Kondisi ekonomi tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk usaha, keputusan finansial, kesempatan, dan keadaan kehidupan masing-masing.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut tiga shio yang disebut memiliki peluang hidup mapan dan berkecukupan hingga usia tua menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Ayam Elemen Logam – Cermat Menjaga Kekayaan

Shio Ayam dengan elemen logam digambarkan sebagai pribadi yang disiplin, teliti, dan memiliki perhitungan matang. Perpaduan tersebut dipercaya membuat mereka tidak mudah mengambil keputusan secara gegabah, terutama ketika menyangkut persoalan keuangan.

Mereka cenderung memilih langkah yang sudah dipertimbangkan dengan baik sebelum mengeluarkan atau menginvestasikan uang. Sikap hati-hati inilah yang dalam ramalan dianggap menjadi salah satu alasan kekayaan mereka dapat bertahan dalam waktu panjang.

Pemilik kombinasi ini juga disebut tidak selalu memperlihatkan kondisi finansialnya kepada orang lain. Mereka lebih memilih mengelola hasil yang dimiliki secara tenang daripada mengejar pengakuan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, kebiasaan tersebut membuat Shio Ayam elemen logam memiliki peluang untuk menikmati kemapanan yang relatif stabil hingga usia lanjut.

2. Shio Kelinci Elemen Kayu – Rezeki dari Relasi

Shio Kelinci dengan elemen kayu dikenal memiliki pembawaan lembut, diplomatis, dan mudah diterima oleh lingkungan. Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting dalam membangun hubungan dengan banyak orang.

Kombinasi Kelinci dan elemen kayu juga kerap dikaitkan dengan pertumbuhan serta kemampuan berkembang secara perlahan. Karena pandai menjaga hubungan, pemiliknya dipercaya dapat memperoleh berbagai kesempatan melalui jaringan sosial yang dimiliki.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Finansial Makin Bersinar, 5 Shio Ini Disebut Bakal Dihampiri Banyak Peluang - Image
Zodiak

Finansial Makin Bersinar, 5 Shio Ini Disebut Bakal Dihampiri Banyak Peluang

Selasa, 8 September 2026 | 20.31 WIB

Jarang Kekurangan Rezeki, Ini 10 Weton yang Disebut Punya Peruntungan Finansial Kuat - Image
Zodiak

Jarang Kekurangan Rezeki, Ini 10 Weton yang Disebut Punya Peruntungan Finansial Kuat

Selasa, 8 September 2026 | 19.07 WIB

Peluang Finansial Makin Terbuka, 5 Tanggal Lahir Ini Diprediksi Beruntung - Image
Zodiak

Peluang Finansial Makin Terbuka, 5 Tanggal Lahir Ini Diprediksi Beruntung

Selasa, 8 September 2026 | 18.58 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore