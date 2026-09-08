Hidup Serba Berkecukupan, 3 Shio Ini Disebut Punya Hoki Finansial Kuat

JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang berkecukupan, terutama ketika memasuki usia matang. Bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memiliki kondisi finansial yang stabil dan kehidupan yang nyaman.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio dan unsur kelahirannya. Sejumlah kombinasi shio dan elemen bahkan dipercaya mempunyai keberuntungan finansial yang lebih kuat dibandingkan lainnya.

Meski demikian, ramalan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang. Kondisi ekonomi tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk usaha, keputusan finansial, kesempatan, dan keadaan kehidupan masing-masing.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut tiga shio yang disebut memiliki peluang hidup mapan dan berkecukupan hingga usia tua menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Ayam Elemen Logam – Cermat Menjaga Kekayaan Shio Ayam dengan elemen logam digambarkan sebagai pribadi yang disiplin, teliti, dan memiliki perhitungan matang. Perpaduan tersebut dipercaya membuat mereka tidak mudah mengambil keputusan secara gegabah, terutama ketika menyangkut persoalan keuangan.

Mereka cenderung memilih langkah yang sudah dipertimbangkan dengan baik sebelum mengeluarkan atau menginvestasikan uang. Sikap hati-hati inilah yang dalam ramalan dianggap menjadi salah satu alasan kekayaan mereka dapat bertahan dalam waktu panjang.

Pemilik kombinasi ini juga disebut tidak selalu memperlihatkan kondisi finansialnya kepada orang lain. Mereka lebih memilih mengelola hasil yang dimiliki secara tenang daripada mengejar pengakuan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, kebiasaan tersebut membuat Shio Ayam elemen logam memiliki peluang untuk menikmati kemapanan yang relatif stabil hingga usia lanjut.

2. Shio Kelinci Elemen Kayu – Rezeki dari Relasi Shio Kelinci dengan elemen kayu dikenal memiliki pembawaan lembut, diplomatis, dan mudah diterima oleh lingkungan. Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting dalam membangun hubungan dengan banyak orang.