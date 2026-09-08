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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 8 September 2026 | 19.02 WIB

Rezeki Mengalir dan Hidup Lebih Lapang, 10 Weton Ini Diprediksi Beruntung

Weton pembawa kekayaan, hidup lapang dan rezeki mapan kata primbon jawa (Freepik/freepik) - Image

Weton pembawa kekayaan, hidup lapang dan rezeki mapan kata primbon jawa (Freepik/freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengenali hari kelahiran seseorang. Perhitungan weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan dalam urusan rezeki.

Sejumlah weton dipercaya memiliki kecenderungan hidup yang lebih mudah dalam hal finansial. Rezeki yang dimaksud tidak selalu berupa uang secara langsung, tetapi bisa datang melalui pekerjaan, usaha, relasi, maupun peluang yang terbuka dari berbagai arah.

Meski begitu, ramalan weton merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat. Artinya, tafsir tersebut tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat 10 weton yang disebut memiliki potensi membawa keberuntungan dan kemapanan finansial. Berikut uraiannya.

1. Minggu Pon

Pemilik weton Minggu Pon digambarkan sebagai sosok pemberani dengan karakter yang cukup kuat. Mereka terkadang mudah terbawa perasaan ketika menghadapi persoalan, tetapi mempunyai kepedulian besar terhadap keluarga.

Kesetiaan dan rasa tanggung jawab menjadi modal penting dalam menjalani kehidupan. Dalam urusan pekerjaan, ketekunan yang dimiliki dipercaya dapat membawa peningkatan penghasilan.

Karena itu, Minggu Pon disebut mempunyai peluang untuk menikmati kondisi finansial yang semakin baik seiring bertambahnya pengalaman dan usaha.

2. Minggu Pahing

Minggu Pahing dikenal mempunyai pendirian yang kuat. Mereka tidak mudah mengubah keyakinan hanya karena mendapat tekanan dari lingkungan.

Sifat tersebut terkadang membuat mereka terlihat keras kepala. Namun, karakter tegas itu juga dapat menjadi bekal untuk memimpin dan mengambil keputusan penting.

Kemampuan membangun hubungan dengan orang lain ditambah tekad yang kuat dipercaya dapat membuka peluang ekonomi. Dalam ramalan primbon, kombinasi tersebut membuat Minggu Pahing berpotensi mencapai kemapanan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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