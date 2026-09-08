Jangan Lewatkan Kesempatan, 5 Shio Ini Disebut Punya Momentum Besar Menurut Astrologi Tionghoa

JawaPos.com – Kesuksesan sering kali datang bersamaan dengan sebuah kesempatan. Namun, peluang yang terlihat kecil sekalipun bisa menjadi langkah penting apabila mampu dikenali dan dimanfaatkan pada waktu yang tepat.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter setiap shio dipercaya memiliki kecenderungan berbeda ketika menghadapi perubahan, tantangan, maupun peluang. Ada yang dikenal berani mengambil risiko, sementara lainnya lebih mengandalkan intuisi, kemampuan beradaptasi, atau ketekunan.

Karena itu, sejumlah shio disebut memiliki potensi lebih besar untuk mengubah kesempatan yang datang menjadi pencapaian.

Tentu saja, ramalan berdasarkan shio merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan bukan jaminan seseorang akan sukses. Hasil yang diperoleh dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi usaha, kemampuan, strategi, dan keputusan masing-masing.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut perlu lebih peka terhadap kesempatan dan peluang agar dapat membuka jalan menuju kesuksesan.

1. Shio Tikus Tikus merupakan shio pertama dalam siklus 12 shio dan sering dikaitkan dengan kecerdasan serta keberuntungan.

Orang yang lahir di Tahun Tikus digambarkan mempunyai kemampuan berpikir cepat dan keberanian menghadapi berbagai situasi. Mereka juga disebut memiliki naluri yang cukup kuat ketika harus membaca peluang, terutama dalam urusan bisnis.

Kemampuan menganalisis keadaan menjadi salah satu kelebihan mereka. Tikus dipercaya dapat melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian orang lain.

Ketika menemukan kesempatan yang dianggap menjanjikan, mereka cenderung berani bergerak. Namun, keberanian tersebut biasanya akan lebih efektif jika tetap disertai perhitungan terhadap risiko.