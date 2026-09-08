Ramalan Zodiak Aquarius 8 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius mungkin merasa terganggu dan sangat gelisah. Beberapa orang teman mungkin menjelek-jelekkan Aquarius. Situasi ini memang sulit untuk dihadapi, tetapi jangan bereaksi berlebihan.
Setiap orang akan menghadapi hal-hal seperti itu dalam hidup. Aquarius perlu mengatasi keadaan ini dengan tenang dan cari tahu mengapa hubunganmu memburuk serta apa yang membuat mereka berbicara negatif.
Bicaralah dengan orang-orang yang terlibat untuk menemukan kebenarannya. Aquarius memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk menyelesaikan masalah.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Selasa, 8 September 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak Aquarius harus berhati-hati karena ada gangguan dalam hubungan yang menghambat keharmonisan. Terkait karir, bersiaplah Aquarius akan mendapatkan beberapa proyek baru di tempat kerja.
Sementara itu, Aquarius akan memancarkan pesona serta ketenangan yang membuat orang lain terkesan. Pada sisi keuangan, Aquarius akan mendapat uang secara tidak terduga di luar pendapatan sendiri.
Cinta Aquarius
Kemungkinan, ada beberapa gangguan dalam hubungan yang menghambat keharmonisan. Akhir-akhir ini, keluarga tidak mendukung pilihan pasangan Aquarius. Hal ini dapat menimbulkan rasa kesal.
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Jawa Pos
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