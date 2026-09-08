Ramalan Zodiak Libra 8 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra akan merasakan kehangatan dan keharmonisan di rumah. Libra mungkin akan kedatangan tamu tak terduga. Tetapi ini akan menjadi kunjungan yang menyenangkan.
Selain itu, ide dan perasaan membingungkan yang telah Libra rasakan selama beberapa hari terakhir akan mulai tercerahkan.
Meskipun tampak tidak peduli, Libra cenderung terlalu banyak berpikir. Hindari hal ini dengan segala cara, karena hal itu hanya akan menambah kebingungan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Selasa, 8 September 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak Libra harus tetap tenang dan tidak mengatakan hal menyakitkan kepada pasangan. Terkait karir, manfaatkan kekuatan berpikir positif dan kepercayaan dirimu untuk mengubah hidup menjadi lebih baik.
Sementara itu, lakukan yoga atau meditasi agar kedamaian batin Libra semakin meningkat. Terkait keuangan, pastikan mengelola keuangan dengan cermat karena Libra akan mendapatkan properti dan aset yang substansial.
Cinta Libra
Hari ini akan sedikit menguji kesabaran. Tugas Libra adalah tetap tenang dan memastikan tidak mengatakan hal menyakitkan kepada pasangan. Bicarakanlah semuanya dan jangan tidur dalam keadaan marah malam ini.
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Jawa Pos
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