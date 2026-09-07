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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 8 September 2026 | 06.30 WIB

Rezeki Datang Lebih Cepat, 5 Shio Ini Disebut Berpotensi Sukses Sejak Muda

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki perjalanan hidup dan kondisi finansial yang berbeda. Ada yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai kemapanan, sementara sebagian lainnya mampu menemukan peluang dan membangun kesuksesan sejak usia relatif muda.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Beberapa shio bahkan dipercaya memiliki keberuntungan finansial yang lebih kuat serta kemampuan dalam melihat peluang sejak dini.

Bukan hanya soal hoki, karakter seperti kreativitas, keberanian, ketekunan, dan kemampuan mengelola keuangan juga disebut menjadi faktor yang membuat sejumlah shio dianggap berpotensi mencapai kesuksesan lebih cepat.

Berikut lima shio yang dalam ramalan astrologi Tionghoa disebut memiliki peluang besar untuk menikmati keberuntungan finansial sejak usia muda.

1. Shio Monyet – Cerdas Membaca Kesempatan

Shio Monyet dikenal sebagai sosok yang cerdas, lincah, dan kreatif. Mereka biasanya cepat memahami situasi dan mampu mencari jalan keluar ketika menghadapi persoalan.

Karakter tersebut membuat Monyet dipercaya pandai melihat peluang yang mungkin tidak disadari orang lain. Ketika ada kesempatan baru, mereka cenderung mampu mengolahnya menjadi sesuatu yang menghasilkan.

Kemampuan berpikir cepat juga menjadi modal untuk mengembangkan karier maupun usaha. Ditambah kemampuan mengatur keuangan, Shio Monyet dalam ramalan disebut berpotensi menikmati pencapaian finansial lebih awal.

2. Shio Naga – Berani Mengejar Kesuksesan

Naga merupakan salah satu shio yang sering dikaitkan dengan kekuatan, ambisi, dan jiwa kepemimpinan. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai kepercayaan diri tinggi serta tidak takut mengambil peran penting.

Dalam urusan finansial, keberanian tersebut dapat mendorong mereka untuk mencoba berbagai peluang, termasuk membangun bisnis sendiri. Kemampuan berkomunikasi dan memimpin orang lain juga dianggap menjadi keunggulan.

Shio Naga disebut berpotensi meraih kesuksesan sejak muda karena berani keluar dari zona nyaman. Meski begitu, keberanian mengambil risiko tetap perlu dibarengi perhitungan agar tidak berubah menjadi keputusan yang merugikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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