Jika Ingin Mencapai Potensi Terbaik Diri Sendiri, Buang Jauh-Jauh 6 Pola Pikir Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mencapai potensi terbaik / foto: Magnific/benzoix

JawaPos.com - Setiap orang sebenarnya memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada yang selama ini mereka tunjukkan. Masalahnya, potensi tidak selalu gagal berkembang karena seseorang kurang pintar, kurang berbakat, atau kurang memiliki kesempatan.

Sering kali, yang menjadi penghambat justru sesuatu yang tidak terlihat: cara seseorang berpikir tentang dirinya sendiri.



Seseorang bisa memiliki kemampuan yang baik, kesempatan yang cukup, bahkan lingkungan yang mendukung, tetapi tetap berjalan di tempat karena terus membawa pola pikir yang membuatnya takut mencoba, mudah menyerah, terlalu banyak membandingkan diri, atau merasa bahwa dirinya tidak akan pernah cukup baik.



Psikologi telah lama menunjukkan bahwa cara kita menafsirkan kegagalan, kemampuan, kritik, masa depan, dan diri sendiri dapat memengaruhi perilaku kita. Pikiran tertentu dapat membuat seseorang lebih berani belajar dan berkembang. Sebaliknya, pola pikir tertentu dapat membuat seseorang menghindari tantangan bahkan sebelum benar-benar mencobanya.



Karena itu, jika Anda ingin mencapai versi terbaik dari diri sendiri, mungkin yang perlu dilakukan bukan hanya menambah lebih banyak kebiasaan baru.



Terkadang, Anda justru perlu membuang beberapa cara berpikir lama.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (13/8), terdapat enam pola pikir yang layak Anda tinggalkan jika ingin berkembang lebih jauh.



1. “Saya memang seperti ini dan tidak akan berubah.”



Ini adalah salah satu pola pikir yang paling berbahaya.



Ketika seseorang mengatakan, “Saya memang pemalu,” “Saya tidak pintar,” “Saya memang tidak disiplin,” atau “Saya bukan tipe orang yang bisa sukses,” mereka tidak sekadar sedang menggambarkan dirinya.



Tanpa disadari, mereka sedang membuat sebuah batasan identitas.



Masalahnya, ketika sebuah perilaku dianggap sebagai bagian permanen dari identitas, seseorang menjadi lebih sulit membayangkan kemungkinan bahwa dirinya bisa berkembang.



Misalnya, seseorang gagal menjaga konsistensi olahraga selama beberapa minggu.



Ada dua cara untuk menafsirkan hal tersebut.



Pertama:



“Saya memang orang yang malas.”



Kedua:



“Saya belum menemukan sistem yang membuat saya bisa konsisten.”



Keduanya terlihat sederhana, tetapi menghasilkan respons yang berbeda.



Pernyataan pertama menyerang identitas.



Pernyataan kedua membuka ruang untuk belajar.



Konsep growth mindset yang banyak dibahas dalam psikologi perkembangan menekankan bahwa kemampuan tertentu dapat berkembang melalui usaha, strategi, pembelajaran, dan pengalaman. Ini bukan berarti semua orang bisa menjadi apa pun tanpa batas. Namun, kemampuan manusia tidak sesederhana label “bisa” atau “tidak bisa”.



Ketika Anda percaya bahwa kemampuan dapat dikembangkan, kegagalan lebih mudah dipandang sebagai informasi.



Anda tidak lagi berpikir:



“Aku gagal, berarti aku tidak mampu.”



Tetapi:



“Cara yang aku gunakan belum berhasil. Apa yang perlu diperbaiki?”



Perubahan kecil dalam cara berbicara kepada diri sendiri dapat mengubah cara Anda bertindak.



Jadi, mulai sekarang berhati-hatilah dengan kalimat:



“Saya memang seperti ini.”



Gantilah dengan:



“Saat ini saya masih seperti ini, tetapi saya bisa belajar menjadi lebih baik.”



Perbedaannya hanya beberapa kata.



Namun, dampaknya terhadap cara Anda melihat masa depan bisa sangat besar.



2. “Saya harus menunggu sampai benar-benar siap.”



Banyak orang tidak benar-benar kekurangan kesempatan.



Mereka hanya terlalu lama menunggu merasa siap.



Ingin memulai bisnis, tetapi menunggu pengetahuan sempurna.



Ingin membuat konten, tetapi menunggu percaya diri.



Ingin belajar bahasa baru, tetapi menunggu memiliki waktu luang.



Ingin melamar pekerjaan, tetapi merasa kemampuan belum cukup.



Ingin berbicara di depan umum, tetapi menunggu rasa takut hilang.



Masalahnya adalah rasa siap sering kali muncul setelah seseorang mulai bertindak, bukan sebelum bertindak.



Ketika Anda terus menunggu percaya diri sebelum melakukan sesuatu, Anda mungkin akan menunggu sangat lama.



Kepercayaan diri sering kali terbentuk melalui pengalaman.



Anda mencoba.



Anda melakukan kesalahan.



Anda belajar.



Anda mencoba lagi.



Kemampuan meningkat.



Kemudian kepercayaan diri ikut bertumbuh.



Dengan kata lain, keberanian tidak selalu muncul karena rasa takut menghilang. Sering kali, keberanian berarti tetap bergerak meskipun rasa takut masih ada.



Perfeksionisme juga dapat memperkuat pola pikir ini.



Seseorang mungkin berpikir:



“Kalau belum bisa melakukannya dengan sempurna, lebih baik jangan mulai.”



Padahal, hampir semua kemampuan membutuhkan fase ketika seseorang terlihat buruk sebelum akhirnya menjadi baik.



Orang yang sekarang terlihat percaya diri berbicara di depan banyak orang mungkin pernah gugup.



Orang yang sekarang mahir menulis mungkin pernah menghasilkan tulisan yang buruk.



Orang yang sekarang ahli dalam pekerjaannya mungkin pernah melakukan banyak kesalahan ketika masih belajar.



Jadi, jangan menuntut diri Anda untuk langsung menjadi versi terbaik ketika baru memulai.



Mulailah sebagai pemula.



Biarkan kualitas datang setelah pengalaman.



3. “Kegagalan berarti saya tidak cukup baik.”



Kegagalan terasa menyakitkan karena manusia cenderung menghubungkan hasil dengan harga dirinya.



Ketika gagal mendapatkan pekerjaan, seseorang merasa dirinya tidak kompeten.



Ketika bisnis tidak berjalan, seseorang merasa dirinya tidak berbakat.



Ketika hubungan berakhir, seseorang merasa dirinya tidak layak dicintai.



Ketika ujian gagal, seseorang merasa dirinya bodoh.



Padahal, hasil yang buruk tidak selalu berarti Anda adalah orang yang buruk atau tidak mampu.



Kegagalan hanya memberi tahu bahwa sesuatu tidak berjalan sesuai harapan.



Tentu saja, kegagalan perlu dievaluasi.



Namun, evaluasi berbeda dengan menghukum diri sendiri.



Orang yang berkembang bertanya:



“Apa yang bisa saya pelajari dari ini?”



Sementara orang yang terjebak bertanya:



“Apa yang salah dengan diri saya?”



Pertanyaan pertama berorientasi pada solusi.



Pertanyaan kedua menyerang identitas.



Inilah mengapa cara Anda memandang kegagalan sangat penting.



Jika setiap kegagalan dianggap sebagai bukti bahwa Anda tidak cukup baik, Anda akan mulai menghindari hal-hal yang berpotensi membuat Anda gagal.



Anda memilih jalan yang aman.



Tidak mencoba sesuatu yang baru.



Tidak mengambil tantangan.



Tidak meminta kesempatan.



Tidak keluar dari zona nyaman.



Akhirnya, Anda memang lebih jarang gagal.



Tetapi Anda juga lebih jarang berkembang.



Jadi, jangan ukur perkembangan diri hanya berdasarkan berapa kali Anda berhasil.



Perhatikan juga:



berapa kali Anda berani mencoba, belajar, memperbaiki diri, dan kembali bangkit.



Kegagalan bukan selalu tanda bahwa Anda harus berhenti.



Kadang-kadang, kegagalan adalah data yang menunjukkan apa yang perlu diperbaiki.



4. “Saya harus membandingkan hidup saya dengan orang lain.”



Media sosial membuat pola pikir ini menjadi semakin mudah.



Anda membuka ponsel.



Seseorang sedang mendapatkan pekerjaan impian.



Orang lain membeli rumah.



Teman Anda menikah.



Orang lain bepergian ke berbagai negara.



Seseorang memamerkan pencapaian bisnis.



Orang lain terlihat memiliki tubuh ideal.



Kemudian Anda melihat kehidupan sendiri dan mulai berpikir:



“Kenapa hidup saya belum seperti mereka?”



Masalahnya, Anda sedang membandingkan kehidupan nyata Anda dengan potongan kehidupan orang lain.



Anda melihat hasil akhirnya.



Anda tidak melihat seluruh prosesnya.



Anda tidak tahu berapa tahun mereka bekerja.



Anda tidak tahu kegagalan yang mereka alami.



Anda tidak tahu masalah pribadi yang mereka sembunyikan.



Anda tidak tahu seberapa banyak bantuan atau kesempatan yang mereka miliki.



Perbandingan sosial juga dapat membuat seseorang kehilangan fokus terhadap jalannya sendiri.



Padahal, setiap orang memiliki titik awal, keadaan, sumber daya, kemampuan, dan waktunya masing-masing.



Bukan berarti Anda tidak boleh belajar dari orang lain.



Justru, melihat keberhasilan orang lain dapat menjadi sumber inspirasi.



Tetapi gunakan orang lain sebagai referensi, bukan sebagai alat untuk menghukum diri sendiri.



Alih-alih bertanya:



“Kenapa saya belum seperti dia?”



Cobalah bertanya:



“Apa yang bisa saya pelajari darinya?”



Kemudian kembali kepada pertanyaan yang lebih penting:



“Apakah saya hari ini lebih baik daripada diri saya beberapa bulan yang lalu?”



Itulah perbandingan yang jauh lebih sehat.



Karena tujuan hidup bukan memenangkan perlombaan yang tidak pernah Anda sepakati.



Tujuan Anda adalah membangun kehidupan yang bermakna bagi diri sendiri.



5. “Saya harus membuat semua orang menyukai saya.”



Keinginan untuk diterima adalah sesuatu yang manusiawi.



Tidak ada yang ingin ditolak, diremehkan, atau dianggap buruk.



Namun, masalah muncul ketika kebutuhan untuk disukai orang lain menjadi lebih penting daripada kebutuhan untuk menjalani hidup sesuai nilai diri sendiri.



Anda mulai mengatakan “iya” ketika sebenarnya ingin mengatakan “tidak”.



Anda menerima perlakuan yang tidak Anda sukai karena takut mengecewakan orang.



Anda tidak berani mengemukakan pendapat karena takut dikritik.



Anda mengubah keputusan hanya agar orang lain senang.



Anda bahkan mungkin memilih jalan hidup tertentu bukan karena benar-benar menginginkannya, tetapi karena ingin mendapatkan persetujuan.



Lama-kelamaan, Anda kehilangan hubungan dengan diri sendiri.



Psikologi menunjukkan bahwa kebutuhan akan penerimaan sosial memang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Tetapi ketergantungan berlebihan terhadap validasi eksternal dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap kecemasan, keraguan diri, dan tekanan sosial.



Kenyataannya sederhana:



Anda tidak mungkin membuat semua orang menyukai Anda.



Akan selalu ada orang yang tidak setuju.



Akan selalu ada orang yang salah memahami Anda.



Akan selalu ada orang yang mengkritik keputusan Anda.



Bahkan ketika Anda melakukan sesuatu yang benar, tetap akan ada orang yang tidak menyukainya.



Jadi, daripada berusaha mendapatkan persetujuan semua orang, lebih baik tanyakan:



“Apakah keputusan ini sesuai dengan nilai yang saya yakini?”



“Apakah saya menghormati diri sendiri?”



“Apakah saya sedang menjalani kehidupan yang memang ingin saya jalani?”



Belajar mengatakan “tidak” bukan berarti menjadi egois.



Menetapkan batas bukan berarti menjadi orang jahat.



Memiliki pendapat sendiri bukan berarti keras kepala.



Terkadang, menjadi dewasa berarti menerima bahwa Anda boleh mengecewakan orang lain demi tidak terus-menerus mengecewakan diri sendiri.



6. “Saya harus mengetahui seluruh jalan sebelum mulai berjalan.”



Pola pikir terakhir ini sering terlihat sebagai kehati-hatian, padahal terkadang merupakan bentuk ketakutan yang sangat halus.



Anda ingin mengetahui semuanya sebelum memulai.



Anda ingin memiliki rencana sempurna.



Anda ingin mengetahui hasil akhirnya.



Anda ingin memastikan bahwa keputusan Anda tidak salah.



Anda ingin merasa yakin seratus persen.



Masalahnya, kehidupan tidak memberikan kepastian seperti itu.



Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana lima tahun ke depan akan berjalan.



Anda dapat membuat rencana, tetapi keadaan dapat berubah.



Anda dapat mempersiapkan diri, tetapi tetap menghadapi hal yang tidak terduga.



Anda dapat menghitung risiko, tetapi tidak mungkin menghilangkan semua ketidakpastian.



Karena itu, kemampuan yang sangat penting bukanlah kemampuan untuk mengetahui seluruh masa depan.



Melainkan kemampuan untuk bergerak sambil terus belajar.



Bayangkan Anda sedang berjalan di jalan yang gelap.



Anda tidak membutuhkan senter yang mampu menerangi seluruh perjalanan sampai tujuan.



Anda hanya perlu cukup cahaya untuk melihat beberapa langkah di depan.



Begitu Anda berjalan, Anda bisa melihat lebih jauh.



Begitu Anda mendapatkan pengalaman, Anda bisa mengambil keputusan berikutnya.



Begitu Anda melakukan kesalahan, Anda bisa mengoreksi arah.



Begitu Anda belajar sesuatu yang baru, peta Anda menjadi lebih jelas.



Hidup sering kali bekerja seperti itu.



Kejelasan tidak selalu datang sebelum tindakan.



Sering kali, kejelasan justru muncul karena Anda berani bertindak.



Jadi, Apa yang Harus Dilakukan?



Membuang pola pikir lama bukan berarti Anda tidak akan pernah memiliki pikiran negatif lagi.



Anda tetap akan takut.



Anda tetap akan ragu.



Anda tetap akan membandingkan diri.



Anda tetap akan mengalami kegagalan.



Anda tetap akan membutuhkan validasi dari waktu ke waktu.



Itu manusiawi.



Tujuannya bukan menjadi seseorang yang tidak pernah memiliki pikiran negatif.



Tujuannya adalah tidak membiarkan pikiran tersebut mengendalikan seluruh hidup Anda.



Ketika muncul pikiran:



“Saya memang tidak mampu.”



Berhenti sejenak dan tanyakan:



“Benarkah saya tidak mampu, atau saya hanya belum terlatih?”



Ketika muncul:



“Saya takut gagal.”



Tanyakan:



“Apa yang bisa saya pelajari jika ini tidak berjalan sesuai rencana?”



Ketika muncul:



“Orang lain sudah jauh lebih maju.”



Tanyakan:



“Apa satu langkah yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki posisi saya sendiri?”



Ketika muncul:



“Saya harus membuat semua orang menyukai saya.”



Tanyakan:



“Apakah saya sedang hidup berdasarkan nilai saya atau berdasarkan penilaian orang lain?”



Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini dapat membantu Anda menciptakan jarak antara pikiran dan kenyataan.



Karena tidak semua yang muncul di kepala Anda adalah fakta.



Kadang-kadang, itu hanya ketakutan.



Kadang-kadang, itu kebiasaan berpikir lama.



Kadang-kadang, itu asumsi yang belum pernah Anda periksa.



Potensi Terbaik Tidak Datang dari Kehidupan yang Sempurna



Pada akhirnya, mencapai potensi terbaik bukan berarti menjadi manusia yang sempurna.



Anda tidak harus selalu produktif.



Anda tidak harus selalu percaya diri.



Anda tidak harus selalu termotivasi.



Anda juga tidak harus memenangkan semua hal.



Menjadi versi terbaik dari diri sendiri lebih dekat dengan kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, mengenali kelemahan, memperbaiki kesalahan, dan tetap bergerak meskipun keadaan tidak selalu ideal.



Karena sering kali, penghambat terbesar bukanlah kurangnya kemampuan.



Melainkan cerita yang terus kita ceritakan kepada diri sendiri.



Cerita bahwa kita tidak cukup pintar.



Cerita bahwa kita terlambat.



Cerita bahwa kita tidak berbakat.



Cerita bahwa kegagalan adalah akhir.



Cerita bahwa kita harus disukai semua orang.



Cerita bahwa kita harus menunggu sampai siap.



Padahal, mungkin Anda tidak membutuhkan kehidupan baru.



Anda hanya membutuhkan cara pandang baru terhadap kehidupan yang sedang Anda jalani.



Jadi, jika Anda benar-benar ingin melihat sejauh apa diri Anda bisa berkembang, mulai hari ini perhatikan enam pola pikir tersebut.



Berhenti mengatakan “saya memang seperti ini.”



Berhenti menunggu sampai “saya benar-benar siap.”



Berhenti menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa “saya tidak cukup baik.”



Berhenti menjadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran nilai diri Anda.



Berhenti mengejar persetujuan semua orang.



Dan berhenti menunggu sampai Anda mengetahui seluruh jalan sebelum berani melangkah.



Karena potensi tidak akan pernah terlihat jika Anda terus-menerus takut menggunakannya.



Anda tidak perlu tahu bahwa Anda pasti akan berhasil untuk mulai berjalan.



Anda hanya perlu cukup berani untuk mengambil langkah berikutnya.



