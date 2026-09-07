Lahir Bawa Hoki, 10 Weton Anak Ini Diramal Jadi Sumber Rezeki dan Kemakmuran Keluarga

JawaPos.com – Setiap orang tua tentu berharap anaknya tumbuh menjadi pribadi yang sukses, mandiri, dan mampu memiliki kehidupan yang lebih baik. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, harapan tersebut terkadang dikaitkan dengan weton atau perhitungan hari kelahiran.

Primbon Jawa memandang weton sebagai salah satu cara untuk membaca karakter dan gambaran perjalanan hidup seseorang. Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki karakter yang mendukung kesuksesan, mulai dari pekerja keras, berani menghadapi tantangan, hingga pandai melihat peluang.

Anak dengan karakter tersebut diyakini dapat berkembang menjadi sosok yang bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga ketika dewasa.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat 10 weton anak yang dipercaya memiliki potensi rezeki besar dan dapat menjadi kebanggaan sekaligus penopang keluarga menurut primbon Jawa.

Berikut daftarnya:

1. Minggu Wage Minggu Wage memiliki neptu 9, yang berasal dari nilai Minggu 5 dan Wage 4. Dalam perhitungan primbon, weton ini dikaitkan dengan karakter yang aktif, cerdas, dan memiliki keinginan kuat untuk meraih keberhasilan.

Sejak usia muda, mereka disebut memiliki semangat kompetitif dan mudah mendapatkan simpati dari lingkungan sekitar. Ketika dewasa, sifat tersebut dipercaya dapat menjadi modal untuk mengembangkan karier maupun usaha.

Pemilik weton Minggu Wage juga diramalkan mempunyai kemampuan mencari penghasilan yang cukup baik sehingga kebutuhan hidupnya cenderung tercukupi.

2. Kamis Kliwon Kamis Kliwon mempunyai neptu 16 dari Kamis 8 dan Kliwon 8. Weton ini digambarkan memiliki pribadi yang menyukai ketenangan, tetapi mempunyai daya juang kuat ketika mengejar sesuatu.