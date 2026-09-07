Punya Banyak Uang, 6 Shio Ini Disebut Tetap Sederhana dan Tak Suka Pamer

JawaPos.com – Keberhasilan dalam hidup terkadang dapat mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya. Ada yang menjadi lebih percaya diri, tetapi ada pula yang justru tetap sederhana meski telah mencapai kesuksesan besar.

Mempertahankan sikap rendah hati ketika memiliki banyak uang, popularitas, atau kekuasaan bukanlah hal yang selalu mudah. Bagi sebagian orang, pencapaian tersebut justru menjadi alasan untuk tetap berpegang pada nilai dan prinsip yang sudah dimiliki sejak awal.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut dipercaya melekat pada sejumlah shio. Mereka disebut tidak mudah terlena oleh kekayaan dan cenderung tetap menghargai keluarga, teman, serta orang-orang di sekitarnya.

Dilansir dari Horoscope, berikut enam shio yang dipercaya mampu tetap rendah hati meski telah meraih kesuksesan dan kemapanan.

1. Shio Kerbau Shio Kerbau digambarkan sebagai pribadi yang bekerja keras bukan semata-mata untuk mendapatkan pengakuan. Mereka lebih mengutamakan kehidupan yang aman, stabil, dan nyaman.

Ketika berhasil meraih pencapaian besar, mereka dipercaya tidak menjadikannya sebagai alasan untuk mencari perhatian. Kesederhanaan justru tetap menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Mereka juga disebut tidak mudah melupakan perjalanan panjang yang telah dilalui. Karena itu, sebanyak apa pun harta yang dimiliki, Shio Kerbau dipercaya tetap menghargai asal-usul dan nilai-nilai yang selama ini dipegang.

2. Shio Kelinci Bagi Shio Kelinci, keberhasilan tidak selalu harus mengubah prioritas hidup. Mereka disebut lebih mementingkan hubungan dengan keluarga dan orang-orang terdekat.

Walaupun berhasil mencapai posisi tinggi, mereka tetap berusaha menjaga kedekatan dengan orang yang telah menemani perjalanan hidupnya.