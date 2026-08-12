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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 13 Agustus 2026 | 05.10 WIB

Ingin Lebih Banyak Melihat Tawa dalam Hidup? Lakukan 6 Kebiasaan Sederhana Ini Setiap Hari

seseorang yang melihat lebih banyak tawa./Magnific/ginnetdelgadostock - Image

seseorang yang melihat lebih banyak tawa./Magnific/ginnetdelgadostock

JawaPos.com - Ada masa ketika hidup terasa begitu serius.

Bangun pagi memikirkan pekerjaan. Siang hari sibuk mengejar berbagai tanggung jawab. Sore datang dengan tubuh yang lelah. Malam hari justru diisi dengan memikirkan hal-hal yang belum selesai.

Hari demi hari berjalan, tetapi kita mulai menyadari sesuatu: kita semakin jarang tertawa.

Bukan karena hidup sepenuhnya buruk. Bukan pula karena tidak ada hal yang menyenangkan. Hanya saja, perhatian kita terlalu sering tertuju pada masalah, kekhawatiran, tuntutan, dan hal-hal yang belum sesuai harapan.

Padahal, tawa tidak selalu harus menunggu datangnya peristiwa besar.

Dalam psikologi, kebahagiaan sehari-hari sering kali berkaitan dengan cara seseorang mengarahkan perhatian, membangun hubungan sosial, mengelola stres, dan menciptakan ruang untuk pengalaman positif. Artinya, kita memang tidak bisa mengendalikan semua keadaan dalam hidup, tetapi kita masih bisa membangun kebiasaan yang membuat kita lebih mudah menemukan sesuatu yang ringan, hangat, dan menyenangkan.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (12/8), jika Anda merasa hidup belakangan ini terlalu serius, enam kebiasaan sederhana berikut bisa menjadi awal.

1. Mulailah Hari dengan Mencari Satu Hal yang Bisa Disyukuri

Banyak orang membuka mata di pagi hari dan hal pertama yang muncul dalam pikirannya adalah daftar masalah.

"Jam berapa saya harus berangkat?"

Editor: Hanny Suwindari
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