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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 7 September 2026 | 21.14 WIB

4 Zodiak Paling Ambisius, Memiliki Tujuan yang Jelas dalam Hidup untuk Mendapatkan yang Diinginkan

Ilustrasi seorang yang ambisius/Magnific - Image

Ilustrasi seorang yang ambisius/Magnific

JawaPos.com - Empat zodiak ini adalah sosok yang paling ambisius. Mereka kerap menyusun rencana untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Namun, kesuksesan dengan cara mengorbankan serta menjatuhkan orang lain bukanlah cara yang tepat.

Hampir semua orang memiliki tingkat ambisi tertentu. Namun, ada beberapa zodiak yang membawa ambisi pada level tertinggi.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango berikut empat zodiak yang paling ambisius.

Leo memiliki cukup rasa percaya diri dan kecerdasan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan serta bagaimana cara melakukannya demi mencapai tujuan.

Mereka juga tidak ragu meminta bantuan saat membutuhkan dan biasanya memiliki banyak dukungan dari orang-orang disekitarnya. Leo dikenal sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab besar.

Gemini tahu bagaimana memanfaatkan bakat dan keterampilan yang mereka miliki untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka adalah komunikator yang hebat.

Gemini memahami bahwa kesuksesan bisa dinikmati dan mereka tidak keberatan membantu orang lain mencapai tujuan mereka.

Aries bersedia melakukan berbagai usaha yang diperlukan untuk terus maju. Mereka memilih mencoba sesuatu yang terlihat mustahil daripada mengambil jalan yang terlalu hati-hati.

Mereka bisa menjadi sangat bersemangat dan penuh tekad saat melihat persaingan dan tujuan tertentu.

Editor: Hanny Suwindari
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