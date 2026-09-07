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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 7 September 2026 | 18.23 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 7 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi mungkin aka. menghadapi sejumlah situasi yang kurang menyenangkan. Namun, dukungan dan keyakinan akan membantu Anda melewati berbagai kekurangan yang muncul.

Di tengah tantangan tersebut, Capricorn perlu lebih fleksibel dalam menghadapi keluarga dan kerabat. Sikap tenang juga penting agar persoalan dalam pekerjaan, hubungan asmara, dan kesehatan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Senin (7/9), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini mungkin tidak berjalan sesuai harapan. Meski begitu, Capricorn tetap memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai hambatan dan memperbaiki keadaan. Cobalah lebih fleksibel ketika berinteraksi dengan keluarga maupun kerabat. Tidak semua hal harus dihadapi dengan cara yang kaku.

Cinta Capricorn

Perubahan suasana hati berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan dengan pasangan. Emosi yang mudah berubah dapat membuat komunikasi menjadi kurang nyaman dan memicu kesalahpahaman.

Capricorn perlu lebih aktif menciptakan suasana positif bersama pasangan. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan agar hubungan tetap hangat dan hari terasa lebih baik.

Karier Capricorn

Capricorn perlu lebih teliti dalam menjalankan pekerjaan. Beberapa kesalahan berpotensi terjadi dan bisa mendapat perhatian dari atasan.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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