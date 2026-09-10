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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 10 September 2026 | 13.30 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 10 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio mungkin membutuhkan dukungan dalam situasi tertentu. Scorpio akan mendapatkan dukungan tanpa batas untuk keluar dari situasi ini. Cobalah meminta dukungan dari teman-teman. 

Saling mendukung dan membantu adalah fondasi dari setiap hubungan yang kuat, untuk membantu memperkuat ikatan lebih lanjut. Sama seperti Scorpio memberikan dukungan tanpa batas, mereka juga akan melakukan hal yang sama sebagai balasannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Kamis, 10 September 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio perlu mengikuti alur hubungan dengan seseorang yang saat ini sedang didekati. Terkait karir, pertahankan pandangan positif dan jadilah percaya diri untuk melewati semua rintangan yang ada.

Sementara itu, tingkatkan kesehatan dengan menjaga pola makanmu tetap sederhana. Pada ranah keuangan, properti adalah pilihan terbaik yang memberikan keuntungan pasti untuk untuk investasi di masa depan.

Cinta Scorpio

Suasana romantis sedang terasa, sehingga Scorpio akan menjadi sangat dekat dengan seseorang. Scorpio mungkin terkejut melihat bahwa uluran tangan yang pernah diberikan, memicu perasaan romantis. Cobalah menjelajahi kemungkinan ini untuk melihat kemana arahnya.

Karir Scorpio

Editor: Candra Mega Sari
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