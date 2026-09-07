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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 7 September 2026 | 17.53 WIB

Ramalan Zodiak Libra 7 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi z.odiak Libra (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi z.odiak Libra (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi perlu lebih tenang menghadapi berbagai situasi yang muncul. Pikiran yang terlalu penuh dapat membuat Anda sulit merasa nyaman dan rileks dalam menjalani aktivitas.

Sejumlah tantangan juga berpotensi muncul dalam pekerjaan, hubungan asmara, hingga kondisi keuangan. Karena itu, penting bagi Libra untuk menjaga kendali diri dan tidak terburu-buru mengambil keputusan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Senin (7/9), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini Libra perlu lebih banyak mengendalikan pikiran dan menjaga ketenangan. Melafalkan mantra atau melakukan aktivitas yang membuat hati lebih rileks dapat membantu mengurangi beban pikiran. Usahakan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan bagi diri sendiri.

Cinta Libra

Hubungan asmara berpotensi diwarnai pertengkaran yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Perbedaan pendapat dengan pasangan bisa berkembang menjadi konflik apabila masing-masing pihak terbawa emosi.

Karena itu, Libra disarankan tetap tenang dan tidak langsung merespons perkataan pasangan dengan emosi. Beri ruang untuk saling memahami agar masalah kecil tidak menjadi pertengkaran yang lebih besar.

Karier Libra

Dalam pekerjaan, Libra mungkin merasa kurang stabil dan kesulitan menyelesaikan tugas secara efektif. Situasi menjadi lebih menantang karena rekan kerja belum tentu memberikan kerja sama yang Anda harapkan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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