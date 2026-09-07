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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 7 September 2026 | 12.30 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aries Senin, 7 September 2026: Lepaskan Bayang Masa Lalu

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Senin, 7 September 2026 membawa pesan penting agar pengalaman dari hubungan masa lalu tidak terus memengaruhi cara menjalani hubungan saat ini.

Rasa kecewa, luka, atau ketidakpercayaan yang pernah dialami memang tidak selalu mudah dilupakan.

Namun, membawa seluruh ketakutan tersebut ke dalam hubungan yang sedang dijalani justru dapat menciptakan masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Berikut ramalan asmara zodiak Aries pada Senin, 7 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aries yang sedang memiliki pasangan, cobalah melihat hubungan berdasarkan keadaan yang sedang terjadi saat ini.

Jangan terlalu sering membandingkan sikap pasangan dengan pengalaman buruk yang pernah dialami bersama seseorang di masa lalu.

Pasangan Aries merupakan individu yang berbeda dan tidak seharusnya terus menerima dampak dari kesalahan orang lain.

Memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menunjukkan karakter dan ketulusannya dapat membantu membangun rasa percaya secara perlahan.

Editor: Novia Tri Astuti
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