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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 7 September 2026 | 04.37 WIB

Doa dan Usahanya Sejalan, 3 Shio Ini Konon Kerap Dihampiri Keajaiban

ilustrasi orang berdoa - Image

ilustrasi orang berdoa

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, shio tidak hanya digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang. Dalam sejumlah kepercayaan, shio juga kerap dikaitkan dengan keberuntungan, energi positif, hingga kehidupan spiritual.

Ada beberapa shio yang dipercaya memiliki hati tulus dan keyakinan kuat. Karena itu, doa yang mereka panjatkan disebut memiliki energi positif dan sering kali berujung pada datangnya keberuntungan.

Kendati demikian, anggapan mengenai kekuatan doa tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan ramalan, bukan sebuah kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut tiga shio yang disebut memiliki kekuatan doa dan kerap mendapatkan keberkahan menurut kepercayaan astrologi Tionghoa.

1. Shio Kambing – Ketulusan Menjadi Kekuatan

Shio Kambing dikenal memiliki karakter lembut, penuh perhatian, dan memiliki empati yang tinggi terhadap orang lain.

Mereka cenderung mudah merasakan keadaan orang di sekitarnya. Karena itu, tidak sedikit pemilik shio ini yang lebih dahulu memikirkan kebutuhan keluarga atau orang-orang terdekat dibandingkan kepentingan pribadi.

Dalam ramalan yang beredar, ketulusan tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan doa Shio Kambing dianggap kuat.

Ketika mendoakan kebaikan untuk orang lain, mereka diyakini justru mendapatkan energi positif yang kembali kepada dirinya. Keberkahan tersebut dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari kemudahan menjalani kehidupan hingga datangnya kesempatan yang tidak disangka.

Bagi Shio Kambing, kekuatan utama bukan sekadar pada keinginan yang dipanjatkan, tetapi juga pada ketulusan di balik doa tersebut.

2. Shio Monyet – Cerdas Membaca Waktu dan Peluang

Shio Monyet dikenal sebagai sosok cerdas, cepat berpikir, dan pandai mencari solusi ketika menghadapi masalah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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