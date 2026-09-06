Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Minggu, 6 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Minggu, 6 September 2026 membutuhkan perhatian terhadap keseimbangan antara aktivitas sosial, pekerjaan, dan waktu untuk memulihkan energi.

Capricorn mungkin memiliki keinginan untuk menghabiskan waktu bersama teman atau mengikuti berbagai kegiatan yang menyenangkan.

Interaksi sosial dapat membantu memperbaiki suasana hati, terutama setelah menjalani rutinitas yang cukup padat.

Namun, terlalu banyak aktivitas juga dapat membuat tubuh kehilangan kesempatan untuk beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Minggu, 6 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn perlu mengenali kapan harus tetap aktif dan kapan waktunya berhenti sejenak.

Jika tubuh mulai terasa lelah, jangan mengabaikan tanda tersebut hanya karena masih memiliki banyak rencana.