Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 6 September 2026 | 20.26 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Minggu, 6 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Minggu, 6 September 2026 membutuhkan perhatian terhadap keseimbangan antara aktivitas sosial, pekerjaan, dan waktu untuk memulihkan energi.

Capricorn mungkin memiliki keinginan untuk menghabiskan waktu bersama teman atau mengikuti berbagai kegiatan yang menyenangkan.

Interaksi sosial dapat membantu memperbaiki suasana hati, terutama setelah menjalani rutinitas yang cukup padat.

Namun, terlalu banyak aktivitas juga dapat membuat tubuh kehilangan kesempatan untuk beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Minggu, 6 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn perlu mengenali kapan harus tetap aktif dan kapan waktunya berhenti sejenak.

Jika tubuh mulai terasa lelah, jangan mengabaikan tanda tersebut hanya karena masih memiliki banyak rencana.

Memaksakan diri mengikuti semua kegiatan dapat membuat energi terkuras lebih cepat.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hujan Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau, Ini Dampaknya Bagi Kesehatan dan Pentingnya Memakai Masker - Image
Lifestyle

Hujan Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau, Ini Dampaknya Bagi Kesehatan dan Pentingnya Memakai Masker

Minggu, 6 September 2026 | 21.07 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Minggu, 6 September 2026: Tetap Aktif dan Kelola Emosi - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Minggu, 6 September 2026: Tetap Aktif dan Kelola Emosi

Minggu, 6 September 2026 | 20.33 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Minggu, 6 September 2026: Jaga Energi dan Ketenangan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Minggu, 6 September 2026: Jaga Energi dan Ketenangan

Minggu, 6 September 2026 | 20.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

3

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

4

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

6

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

7

Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore