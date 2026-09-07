Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Senin, 7 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Senin, 7 September 2026 berkaitan erat dengan kemampuan menjaga keseimbangan antara aktivitas dan waktu untuk beristirahat.

Menjalani rutinitas sehat memang baik, tetapi Capricorn tidak perlu memaksakan tubuh melakukan aktivitas secara berlebihan hanya demi merasa sudah menjalankan pola hidup yang benar.

Olahraga tetap dapat dilakukan, tetapi sesuaikan intensitasnya dengan kondisi tubuh agar tidak berakhir dengan kelelahan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Senin, 7 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika tubuh terasa membutuhkan istirahat, berikan kesempatan untuk memulihkan energi sebelum kembali menjalani aktivitas.

Jangan menganggap mengambil jeda sebagai sesuatu yang menghambat rutinitas sehat.

Justru, waktu pemulihan dapat membantu tubuh kembali menjalankan berbagai kegiatan dengan kondisi yang lebih siap.