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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 6 September 2026 | 20.20 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 6 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik)

JawaPos.com - Zodiak aquarius berada di ambang hubungan persahabatan yang akan melewati ujian waktu dengan gemilang. Mungkin, aquarius perlu membantu teman yang membutuhkan bantuan. 

Cobalah memberikannya bantuan dengan sukarela. Melakukannya akan membuat hubungan persahabatan berubah menjadi ikatan yang lebih kuat dan abadi.

Hari ini, zodiak pisces perlu fokus untuk bersikap fleksibel dan beradaptasi dalam menghadapi aspek-aspek menantang dalam hidup. Pisces baru menyadari bahwa mempertahankan pandangan optimis, dapat meningkatkan kemampuan untuk menghadapi keadaan yang menantang. 

Cobalah untuk beradaptasi dengan setiap masalah dan belajarlah dari setiap fase. Kesulitan akan selalu ada, jadi selesaikanlah dengan beradaptasi dan bersikap fleksibel.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Minggu, 6 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus berhati-hati terhadap siapa pun yang mencoba memisahkanmu dengan pasangan. Terkait karir, bisnis aquarius berkembang pesat berkat upaya aquarius yang berkelanjutan.

Sementara itu, berusahalah menurunkan berat badan berlebih untuk menghindari masalah di masa mendatang. Pada sisi keuangan, lakukan pengeluaran untuk hal-hal yang akan memberi manfaat langsung bagi diri sendiri serta keluarga.

Cinta Aquarius

Hari ini, aquarius perlu berhati-hati terhadap siapa pun yang mencoba memisahkan dengan pasangan. Orang ini tidak memiliki niat baik, dan pengaruhnya terhadap hubungan aquarius harus diminimalkan. Bicaralah langsung dan berkomunikasilah dengan pasangan, agar aquarius mendapatkan kejelasan.

Editor: Hanny Suwindari
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