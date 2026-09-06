Ramalan Zodiak Libra 6 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/hannazasimova)
JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasa terinspirasi hari ini. Imajinasi dan intuisi libra tidak mengenal batas, jadi akan bijaksana untuk membiarkannya mengalir.
Akan lebih mudah untuk mengambil keputusan agar segala sesuatunya mulai mengalir ke arah yang benar. Hindari terlalu banyak berpikir tentang situasi tertentu, yang mungkin menjadi penyebab kekhawatiran libra.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Minggu, 6 September 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra perlu membuat pasangan merasa istimewa agar kalian berdua lebih bahagia bersama. Terkait karir, upaya penuh libra terhadap pekerjaan akan membuahkan hasil lebih cepat dari yang diperkirakan.
Sementara itu, lakukan meditasi serta yoga untuk meredakan ketegangan dan mengurangi rasa kaku pada otot. Terkait keuangan, ikutlah terlibat dalam pekerjaan amal atau layanan sukarela agar libra bisa membantu orang lain.
Cinta Libra
Libra mungkin merasa terombang-ambing dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk ketegangan antara pekerjaan dan hubungan asmara.
Buat pasangan merasa istimewa dan penting, agar kalian berdua lebih nyaman dan bahagia bersama. Berikan perhatian yang sama kepada pasangan, seperti yang libra berikan kepada pekerjaan.
Karir Libra
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Jawa Pos
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