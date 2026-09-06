Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Minggu, 6 September 2026: Beri Tubuh Waktu untuk Pulih

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Minggu, 6 September 2026 menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih setelah beberapa hari dipenuhi berbagai aktivitas.
Tubuh mungkin mulai menunjukkan tanda kelelahan yang sebelumnya tidak terlalu terasa karena Virgo terlalu sibuk menyelesaikan pekerjaan dan berbagai tanggung jawab.
Jika energi mulai menurun, jangan menganggap waktu istirahat sebagai bentuk kemalasan.
Tubuh membutuhkan kesempatan untuk memulihkan tenaga agar dapat kembali menjalankan aktivitas dengan lebih optimal.
Virgo sebaiknya memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk tidur lebih cukup dan mengurangi aktivitas yang sebenarnya tidak terlalu penting.
Jangan memaksakan diri mengikuti semua agenda apabila kondisi tubuh memang membutuhkan waktu untuk beristirahat.
Menyelesaikan semua pekerjaan dalam satu waktu bukan berarti selalu menjadi pilihan terbaik.
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Jawa Pos
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