Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Minggu, 6 September 2026: Jaga Pola Makan dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Minggu, 6 September 2026 memiliki peluang untuk berada dalam kondisi yang cukup baik apabila kebiasaan sehari-hari tetap diperhatikan.
Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pilihan makanan karena asupan yang dikonsumsi dapat memengaruhi energi dan kenyamanan tubuh.
Gemini sebaiknya tidak terlalu sering memilih makanan hanya berdasarkan keinginan sesaat.
Usahakan memenuhi kebutuhan tubuh dengan makanan yang lebih seimbang dan tetap memperhatikan asupan cairan.
Jika beberapa hari terakhir pola makan Gemini kurang teratur, Minggu dapat dimanfaatkan untuk mulai memperbaikinya secara perlahan.
Tidak perlu membuat perubahan ekstrem hanya dalam satu hari.
Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten justru biasanya lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang.
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Jawa Pos
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