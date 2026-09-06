Ramalan Karier Zodiak Capricorn Minggu, 6 September 2026: Saatnya Keluar dari Rutinitas

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)
JawaPos.com - Dalam urusan karier, Capricorn pada Minggu, 6 September 2026 mungkin mulai mempertimbangkan perubahan apabila pekerjaan yang dijalani terasa semakin monoton.
Rasa jenuh tidak selalu berarti Capricorn harus langsung meninggalkan pekerjaan.
Kondisi tersebut justru bisa menjadi tanda bahwa Capricorn membutuhkan tantangan baru agar semangat profesional kembali tumbuh.
Cobalah melihat apakah terdapat tanggung jawab berbeda yang dapat diambil untuk memperluas pengalaman dan kemampuan.
Menerima tugas baru dapat memberikan kesempatan kepada Capricorn untuk mempelajari hal-hal yang sebelumnya belum pernah dicoba.
Pengalaman tersebut juga dapat membantu Capricorn mengenali kemampuan yang selama ini belum banyak digunakan.
Jika pekerjaan terasa berjalan di tempat, jangan hanya menunggu keadaan berubah dengan sendirinya.
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Jawa Pos
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