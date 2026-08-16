Makmur hingga Usia Senja! 6 Shio Ini Diprediksi Punya Rezeki Melimpah dan Hidup Sehat

seseorang yang makmur dan panjang umur./Freepik.
JawaPos.com - Memiliki banyak harta tentu menjadi dambaan banyak orang. Namun, kekayaan akan terasa lebih bermakna apabila seseorang juga dapat menikmati hidup dengan tubuh sehat dan usia yang panjang.
Dalam astrologi Tiongkok, sejumlah shio dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kehidupan mapan. Bukan hanya soal kemampuan mengumpulkan kekayaan, tetapi juga kebiasaan hidup, cara mengatur keuangan, serta sikap menghadapi berbagai persoalan.
Beberapa shio bahkan dipercaya mampu mempertahankan kemapanan hingga usia lanjut. Kekayaan yang diperoleh sejak masa produktif dapat menjadi bekal untuk menjalani hari tua dengan lebih nyaman.
Meski demikian, ramalan astrologi sebaiknya dipandang sebagai kepercayaan atau hiburan, bukan kepastian mengenai kesehatan, umur, maupun kondisi finansial seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut enam shio yang disebut berpotensi menikmati masa tua dengan kemakmuran dan kesehatan.
Shio Naga kerap dikaitkan dengan keberanian, ambisi, serta jiwa kepemimpinan. Karakter tersebut membuat mereka dipercaya mampu mengejar target besar dan membangun kehidupan yang mapan.
Memasuki usia lanjut, hasil dari keputusan yang dibuat sejak muda disebut dapat mulai dirasakan. Investasi, usaha, maupun jaringan yang dibangun selama bertahun-tahun berpotensi menjadi sumber kenyamanan finansial.
Selain mengumpulkan kekayaan, Naga juga perlu memperhatikan keseimbangan hidup. Kesibukan mengejar target sebaiknya tidak membuat waktu istirahat dan hubungan dengan keluarga terabaikan.
Pesannya: manfaatkan keberhasilan dengan bijak dan jangan lupa berbagi kepada orang-orang di sekitar.
Shio Kuda dikenal memiliki energi besar serta karakter yang aktif. Mereka cenderung senang bergerak, mencoba hal baru, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.
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Jawa Pos
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