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Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 9 Agustus 2026 | 03.52 WIB

3 Zodiak yang Mampu Mewujudkan Impian, Berbakat untuk Menyelaraskan Keinginan dan Realita

Ilustrasi membaca tarot (Magnific) - Image

Ilustrasi membaca tarot (Magnific)

JawaPos.Com - Manifesting atau mewujudkan impian merupakan praktek untuk mengusahakan angan-angan menjadi kenyataan.

Menurut astrolog profesional, hal ini bisa dilakukan dengan cara menyelaraskan energi diri dengan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut para astrolog yang dikutip dari laman /parade.com pada (07/08) berikut daftar zodiak yang memiliki kemampuan alami untuk menyelaraskan energi sehingga mereka lebih mudah menarik peluang dan hal-hal positif.

Aries dikenal sebagai pribadi yang penuh semangat. Meski terkadang dianggap egois, sebenarnya aries memahami bahwa mereka berhak mengejar keinginan, kebutuhan, dan impian selama tidak merugikan orang lain dengan sengaja.

Bagi sebagian orang, sagittarius mungkin terlihat ceroboh atau sulit diprediksi. Namun, mereka percaya bahwa semesta selalu mendukung setiap langkah yang diambil. Sagittarius juga memiliki pola pikir layaknya seorang yang sudah memiliki apa yang mereka inginkan. Bahkan sebelum hal itu benar-benar terwujud. Cara pandang inilah yang membuat mereka lebih mudah memanifestasikan impian dan sering mendapatkan hadiah tak terduga di dalam hidup.

Libra memiliki kemampuan unik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tanpa harus memaksakan keadaan. Kemampuan ini bukan berarti mereka manipulatif, melainkan karena mereka pandai menyelaraskan diri dengan potensi terbaik yang dimiliki. Libra memahami bahwa bekerja sama dengan membangun hubungan yang baik dengan orang lain justru dapat membawa mereka melangkah lebih jauh dalam mewujudkan impian.

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Editor: Novia Tri Astuti
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