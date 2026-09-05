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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 5 September 2026 | 22.26 WIB

Gemini hingga Capricorn, 4 Zodiak yang Konon Mengutamakan Otak daripada Wajah

ilustrasi pasangan kekasih. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi pasangan kekasih. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Ketertarikan dalam hubungan bisa muncul karena berbagai hal. Ada orang yang pertama kali memperhatikan penampilan, sementara sebagian lainnya justru lebih mudah terpikat setelah menemukan kecocokan dalam percakapan.

Dalam astrologi, beberapa zodiak digambarkan lebih mengutamakan kecerdasan, wawasan, dan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi. Bagi mereka, penampilan menarik saja dianggap belum cukup untuk membangun ketertarikan yang mendalam.

Obrolan yang berbobot, pertanyaan menarik, serta kemampuan melihat suatu persoalan dari sudut pandang berbeda justru dapat menjadi daya tarik tersendiri.

Dilansir dari YourTango, berikut empat zodiak yang dalam astrologi disebut lebih tertarik pada kecerdasan dibandingkan sekadar penampilan fisik.

1. Gemini

Gemini dikenal sebagai zodiak yang komunikatif, penuh rasa ingin tahu, dan cepat menangkap berbagai informasi.

Tidak mengherankan jika dalam urusan asmara mereka disebut mudah tertarik kepada seseorang yang mampu menjadi teman berdiskusi. Percakapan yang menarik dapat membuat rasa penasaran Gemini semakin besar.

Mereka juga menyukai orang yang memiliki wawasan luas dan mampu memperkenalkan pengetahuan baru. Bagi Gemini, hubungan akan terasa lebih menyenangkan ketika kedua pihak bisa saling bertukar pikiran.

Karena itu, kemampuan berkomunikasi dengan cerdas disebut menjadi salah satu cara untuk menarik perhatian zodiak ini.

2. Virgo

Virgo dikenal sebagai sosok yang analitis dan cukup memperhatikan detail. Dalam hubungan, mereka disebut tidak mudah terburu-buru menentukan pilihan.

Kemampuan berkomunikasi dengan baik menjadi salah satu hal yang penting bagi Virgo. Mereka cenderung ingin memahami seseorang lebih jauh sebelum memutuskan apakah hubungan tersebut layak dilanjutkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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