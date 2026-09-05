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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 5 September 2026 | 11.15 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius harus menghindari terlibat dalam kontroversi apa pun, karena diperkirakan akan terjadi perselisihan hari ini. Hindari situasi jika berpotensi menjadi sangat panas. Perdebatan mungkin berubah menjadi lebih buruk dari yang terduga. 

Ketika menghadapi berbagai macam masalah, sagitarius harus tahu cara menghadapinya. Meskipun terseret dalam kontroversial, sagitarius harus cukup sabar untuk menghadapinya tanpa kekurangan apa pun.

Hari yang positif menanti zodiak capricorn, terutama yang berkaitan dengan romansa. Berhati-hatilah terhadap siapa pun yang mencoba memikatmu, karena capricorn mungkin tidak memiliki pegangan pada kenyataan. 

Masalah hati harus ditangani dengan bijaksana, sabar, dan hati-hati. Secara profesional, capricorn akan mampu mencapai apa yang diinginkan. Jadi, jangan buang waktu untuk menganggapi masalah kecil.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 5 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius dan pasangan perlu menanamkan semangat baru yang menyenangkan ke dalam hubungan. Terkait karir, pertimbangkan kembali waktu yang tepat untuk menanyakan gaji dan tunda keputusan untuk sementara waktu.

Sementara itu, jaga kesehatan persendian dengan menghindari cuaca dingin dan mengenakan sepatu yang nyaman. Pada ranah keuangan, awasi pengeluaranmu serta jangan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu.

Cinta Sagitarius

Jika memungkinkan, jadilah inovatif untuk mengungkapkan cinta. Sagitarius akan sangat diuntungkan jika menulis puisi pendek dan mengirimkannya kepada pasangan. 

Editor: Hanny Suwindari
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