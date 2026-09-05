Ramalan Zodiak Virgo 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hubungan dengan orang-orang di tempat kerja seharusnya hangat, dan bisa memberikan dampak luar biasa bagi karir zodiak virgo. Namun, jangan langsung percaya begitu saja pada orang lain. Seseorang mungkin memiliki masalah, yang membuatnya tidak dapat dipercaya.

Sementara itu, berhati-hatilah untuk terlalu dekat dengan siapa pun yang tampak kurang sehat. Sistem kekebalan tubuh virgo agak lemah,m dan rentan tertular penyakit.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Sabtu, 5 September 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo dan pasangan perlu mengatasi rintangan dalam hubungan dengan menghadapinya bersama. Mengenai karir, pastikan atasan mengetahui kerja kerasmu agar kinerjamu diperhatikan.

Sementara itu, konsumsi makanan vegetarian dan berolahragalah untuk menjaga kebugaran. Terkait keuangan, carilah informasi untuk membuat keputusan bijak saat virgo ingin berinvestasi dalam waktu dekat.

Cinta Virgo

Rintangan dalam hubungan akan hilang, karena virgo dan pasangan mencoba menghadapinya bersama. Cobalah selalu berusaha membuat hubungan menjadi menyenangkan dan berkesan.

Berikan dukungan satu sama lain setiap saat agar hubungan tetap berjalan lancar. Ingatlah bahwa pemahaman akan menjadi fondasi bagi hubungan jangka panjang.