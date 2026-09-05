Ramalan Zodiak Taurus 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Taurus. (Freepik)
JawaPos.com – Hari ini, zodiak taurus mungkin mendapatkan pujian dari tempat kerja. Semua tanda menunjukkan bahwa imajinasi taurus sedang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas bekerja. Taurus bahkan mungkin mendapatkan promosi atau kenaikan gaji.
Namun, cobalah menahan keinginan untuk menyembunyikan sisi negatif dari apa pun yang taurus lakukan dari orang-orang yang berkuasa. Hal itu akan lebih menguntungkan taurus dalam jangka panjang.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 5 September 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus dan pasangan perlu memiliki pemahaman yang sama dengan mengungkapkan semua keluhan yang dimiliki. Terkait karir, ikuti semua alur pekerjaan untuk mencapai target dan mendapatkan promosi yang menguntungkan.
Sementara itu, atasi rasa sakit kepala dan kelelahan yang mengganggu dengan tidak membebani diri sendiri hingga stres. Terkait keuangan, taurus akan segera dapat menemukan solusi saat perlu mengajukan pinjaman.
Cinta Taurus
Hari ini tepat untuk mengungkapkan semua keluhan dan memastikan bahwa taurus dan pasangan memiliki pemahaman yang sama. Jika hubungan yang dangkal bukanlah yang dicari, pastikan taurus tidak terus berada dalam hubungan ini.
Karir Taurus
Pekerjaan taurus sangat menantang hari ini. Beberapa proyek baru mungkin datang dan menambah beban kerja taurus yang sudah sangat berat. Cobalah untuk mengikuti semuanya untuk mencapai target dan mendapatkan promosi yang menguntungkan.
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Jawa Pos
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