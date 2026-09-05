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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 5 September 2026 | 10.38 WIB

Ramalan Zodiak Leo 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak leo mungkin merasa hangat dan ramah terhadap semua orang. Leo mungkin ingin terlibat dalam acara sosial atau akan menerima undangan ke sebuah pesta. Cobalah bersenang-senang dan dapatkan beberapa teman baru. 

Sementara itu, pastikan untuk mengonsumsi vitamin C, carens leo rentan terkena flu atau penyakit menular lainnya pada saat ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 5 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu melakukan perjalanan singkat dan menikmati kebersamaan dengan pasangan. Terkait karir, jangan menjadi terlalu sensitif atau leo hanya akan terlihat buruk di tempat kerja.

Sementara itu, lakukan latihan ringan untuk menjaga kelenturan serta kekuatan tubuh. Terkait keuangan, waspadalah dalam mengelola anggaran serta belanjakan uang sesuai dengan kemampuanmu.

Cinta Leo

Leo akan sangat bahagia karena ketertarikan berubah menjadi hubungan romantis. Jika memungkinkan, rayakan perubahan ini dengan melakukan perjalanan singkat yang menyenangkan dan menikmati kebersamaan dengan pasangan. 

Bersikaplah praktis dan berusahalah untuk menjaga perasaanmu. Agar hubungan berjalan lancar, ciptakan jalan untuk saling mengerti dan jangan terpaku pada aturan yang kaku terkait hubungan.

Karir Leo

Editor: Hanny Suwindari
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