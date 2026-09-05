Ramalan Zodiak Cancer 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak cancer mungkin mengalami mimpi dan firasat yang jelas hari ini. Intuisi dan kemampuan telepati cancer beroperasi pada tingkat tinggi. Cancer mungkin sedang memikirkan seseorang, dan kemudian dia menghubungi.

Cancer juga memiliki kecenderungan menjadi terlalu paranoid. Jangan panik jika beberapa pesan yang cancer terima tampak mengganggu. Periksa faktanya terlebih dahulu. Cancer mungkin akan menemukan bahwa semuanya lebih baik dari yang terkira.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Sabtu, 5 September 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer akan memulai perjalanan romantis, dimana hubungan persahabatan bisa saja berubah menjadi cinta. Terkait karir, lakukan tindakan pencegahan jika cancer sering bermasalah dengan peralatan elektronik di kantor.

Sementara itu, tingkatkan mobilitas dan suasana hati dengan bangun serta berolahraga. Terkait keuangan, pastikan menyisihkan cukup uang untuk menutupi pengeluaran setiap kali masalah-masalah keuangan muncul.

Cinta Cancer

Hari ini menandai awal perjalanan romantis, dimana hubungan persahabatan berubah menjadi cinta. Hal ini akan mengangkat semangat dan membawa imajinasi cancer ke tingkat yang lebih tinggi.

Cancer harus menangani hubungan ini dengan lembut dan penuh kasih sayang. Sebisa mungkin, hindari konfrontasi dan carilah cara untuk menyelesaikan perbedaan secara damai.