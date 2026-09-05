Ramalan Zodiak Aquarius 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini sempurna bagi zodiak aquarius untuk berpetualang dan meraih kejayaan dalam segala hal yang selalu diinginkan. Saat ini tepat jika aquarius sedang mencari atau berencana untuk membeli properti.

Selain itu, ingatlah untuk menjaga rumah tetap bersih dan berkilau, karena kemungkinan tamu datang tanpa diundang. Ini adalah waktu yang positif, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Sabtu, 5 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius akan menikmati cinta yang membantu memasuki dan menemukan emosi baru. Terkait karir, pertahankan pendirian dan cobalah untuk tidak bersikap agresif saat membela posisimu.

Sementara itu, istirahatlah dengan cukup agar masalah persendianmu segera hilang. Pada sisi keuangan, lakukan pengeluaran untuk hal-hal yang akan memberi manfaat langsung bagi diri sendiri serta keluarga.

Cinta Aquarius

Kemungkinan, aquarius akan menikmati cinta yang istimewa hari ini. Ini akan membantu aquarius memasuki dan menemukan emosi baru, yang akan membawa kegembiraan ke dalam hidup.

Hal ini juga akan membuat aquarius menyadari bahwa ada rasa takjub yang bisa sangat luar biasa ketika jatuh cinta untuk pertama kalinya.