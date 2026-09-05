Ramalan Zodiak Capricorn 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Freepik)
JawaPos.com - Hari yang positif menanti zodiak capricorn, terutama yang berkaitan dengan romansa. Berhati-hatilah terhadap siapa pun yang mencoba memikatmu, karena capricorn mungkin tidak memiliki pegangan pada kenyataan.
Masalah hati harus ditangani dengan bijaksana, sabar, dan hati-hati. Secara profesional, capricorn akan mampu mencapai apa yang diinginkan. Jadi, jangan buang waktu untuk menganggapi masalah kecil.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 5 September 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak capricorn perlu mencari cara untuk kembali menghadirkan romantisme ke dalam hubungan. Terkait karir, tingkatkan fleksibilitas di tempat kerja jika ingin menyesuaikan diri untuk mengikuti perubahan.
Sementara itu, periksakan diri ke dokter jika capricorn memiliki masalah pada persendian. Terkait keuangan, cobalah memberikan sumbangan kepada badan amal atau membelikan hadiah spesial kepada pasangan.
Cinta Capricorn
Capricorn perlu mencari cara untuk kembali menghadirkan romantisme ke dalam hubungan. Cobalah menunjukkan cinta kepada pasangan dengan memberikannya sesuatu yang manis. Apa pun yang capricorn lakukan, lakukanlah dengan tulus, karena tindakanmu akan diterima dengan tangan terbuka dan hati yang hangat.
Karir Capricorn
Hari ini mungkin menjadi tantangan, karena capricorn mendapati beberapa hal berubah dan kesulitan menyesuaikan diri. Capricorn perlu meningkatkan fleksibilitas di tempat kerja, jika tidak bersedia meninggalkan pekerjaan karena masalah ini. Cobalah untuk tetap fokus pada gambaran besar.
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Jawa Pos
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