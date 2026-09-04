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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 5 September 2026 | 06.48 WIB

5 Zodiak yang Berpotensi Jadi Pacar Paling Toxic, Sulit untuk Dicintai dan Bekerja Sama

Ilustrasi pasangan toxic/Magnific - Image

Ilustrasi pasangan toxic/Magnific

JawaPos.com - Tidak semua orang memiliki kepribadian yang rumit. Namun, beberapa zodiak berikut memiliki sifat yang lebih unik daripada yang lain.

Mereka bisa dikatakan cukup sulit untuk dicintai maupun diajak hidup bersama. Mereka kerap membuat konflik di dalam hubungannya.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (04/09) berikut beberapa zodiak yang berpotensi menjadi pacar yang toxic

Scorpio adalah pasangan yang berpotensi menjadi sosok toxic karena emosinya yang intens. Mereka dapat menunjukkan reaksi emosional yang besar seperti cemburu, dendam, dan amarah. Pasangan mungkin harus selalu berhati-hati supaya tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat mereka marah.

Gemini dapat menjadi pasangan yang penuh kekacauan karena perilakunya yang tidak konsisten. Gemini sengaja membuat situasi menjadi lebih menarik, supaya mereka memiliki cerita yang lebih serius untuk dibagikan. Namun, hal tersebut bisa menjadi tantangan bagi pasangannya.

Meskipun pisces bukan tipe yang suka membalas dendam, mereka dapat menyimpan rasa sakit hati dan terkadang kesulitan untuk melepaskan perasaan  terluka.

Bukan hal yang aneh jika pisces menjadi orang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain dan mengikuti orang lain. Terlalu sering menekan keinginan diri sendiri akhirnya dapat membuat mereka merasa ditolak.

Aries dapat mengalami moodswing yang ekstrem. Mereka bisa menjadi sosok yang sangat menyenangkan, tetapi beberapa saat kemudian dapat berubah menjadi sedih dan merasa seperti orang yang gagal. Saat tiba-tiba mengkritik pasangan, perkataan aries bisa terasa sangat menyakitkan. 

Sagittarius justru dapat menjadi sosok yang penurut. Namun, mereka juga bisa kesulitan untuk bertanggungjawab atas pilihannya yang kurang tepat.

Meskipun sebenarnya mereka adalah sosok yang mampu melakukan banyak hal, sagittarius kerap memposisikan diri sebagai korban dan membela tindakan mereka dengan berbagai alasan.  

Editor: Hanny Suwindari
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