5 Zodiak yang Berpotensi Jadi Pacar Paling Toxic, Sulit untuk Dicintai dan Bekerja Sama

Ilustrasi pasangan toxic/Magnific
JawaPos.com - Tidak semua orang memiliki kepribadian yang rumit. Namun, beberapa zodiak berikut memiliki sifat yang lebih unik daripada yang lain.
Mereka bisa dikatakan cukup sulit untuk dicintai maupun diajak hidup bersama. Mereka kerap membuat konflik di dalam hubungannya.
Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (04/09) berikut beberapa zodiak yang berpotensi menjadi pacar yang toxic.
Scorpio
Scorpio adalah pasangan yang berpotensi menjadi sosok toxic karena emosinya yang intens. Mereka dapat menunjukkan reaksi emosional yang besar seperti cemburu, dendam, dan amarah. Pasangan mungkin harus selalu berhati-hati supaya tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat mereka marah.
Gemini
Gemini dapat menjadi pasangan yang penuh kekacauan karena perilakunya yang tidak konsisten. Gemini sengaja membuat situasi menjadi lebih menarik, supaya mereka memiliki cerita yang lebih serius untuk dibagikan. Namun, hal tersebut bisa menjadi tantangan bagi pasangannya.
Pisces
Meskipun pisces bukan tipe yang suka membalas dendam, mereka dapat menyimpan rasa sakit hati dan terkadang kesulitan untuk melepaskan perasaan terluka.
Bukan hal yang aneh jika pisces menjadi orang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain dan mengikuti orang lain. Terlalu sering menekan keinginan diri sendiri akhirnya dapat membuat mereka merasa ditolak.
Aries
Aries dapat mengalami moodswing yang ekstrem. Mereka bisa menjadi sosok yang sangat menyenangkan, tetapi beberapa saat kemudian dapat berubah menjadi sedih dan merasa seperti orang yang gagal. Saat tiba-tiba mengkritik pasangan, perkataan aries bisa terasa sangat menyakitkan.
Sagittarius
Sagittarius justru dapat menjadi sosok yang penurut. Namun, mereka juga bisa kesulitan untuk bertanggungjawab atas pilihannya yang kurang tepat.
Meskipun sebenarnya mereka adalah sosok yang mampu melakukan banyak hal, sagittarius kerap memposisikan diri sebagai korban dan membela tindakan mereka dengan berbagai alasan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi