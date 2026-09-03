8 Hal yang Tidak Lagi Ditoleransi Orang dengan Harga Diri yang Sehat, Bahkan dari Orang yang Dicinta

JawaPos.com - Ada satu perubahan besar yang terjadi ketika seseorang mulai memiliki harga diri yang sehat: mereka tidak lagi mengukur nilai dirinya dari seberapa banyak orang lain menyukai, membutuhkan, atau mempertahankan dirinya.

Mereka tetap mencintai. Mereka tetap peduli. Mereka tetap bisa memaafkan.

Namun, mereka mulai memahami bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus membiarkan diri sendiri terluka tanpa batas.

Dalam psikologi, harga diri yang sehat bukan berarti merasa lebih baik daripada orang lain. Harga diri yang sehat lebih dekat dengan kemampuan untuk melihat diri sendiri sebagai seseorang yang tetap memiliki nilai, martabat, kebutuhan, dan hak untuk diperlakukan dengan layak—bahkan ketika orang lain tidak menyetujuinya.

Karena itu, orang dengan harga diri yang sehat biasanya tidak menjadi semakin keras ketika mereka mencintai seseorang. Mereka justru menjadi semakin jelas tentang apa yang dapat dan tidak dapat mereka terima.

Mereka mungkin berkata:

"Aku mencintaimu, tetapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini."

Atau:

"Aku memahami alasanmu, tetapi aku tetap tidak bisa membenarkan cara kamu memperlakukanku."